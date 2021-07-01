地方政府專項債規模急擴張 中國財政部發文整頓專項債
文章日期：2021年7月1日 16:11
中國地方政府專項債規模在近年急速擴張，「重發行、輕管理」的問題備受關注。為加強地方政府專項債券項目資金績效管理，提高專項債券資金使用效益，有效防範政府債務風險，財政部出台《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》（以下簡稱辦法）進一步規範資金使用。
財政部網站周四公開發布《辦法》，要求專項債券項目資金績效實行全生命周期管理，注重融資收益平衡與償債風險，在事前績效評估中主要判斷項目申請專項債券資金支持的必要性和可行性。
《辦法》並要求地方財政部門應跟蹤專項債券項目績效目標實現程度，對嚴重偏離績效目標的項目暫緩或停止撥款；項目無法實施或存在嚴重問題的要及時追回專項債券資金並調整用途。
中國自2015年開始允許地方政府發行專項債。截至5月末，餘額已高達13.7萬億元人民幣(下同)，超過一般債的13.5萬億元。上月初公布的2020年度審計工作報告亦指出，截至去年末55個地區逾400億元專項債餘額未嚴格按用途使用，其中逾200億元投向無收益或年收入不足本息支出的項目。
其他報道
iPhone 12系列僅7個月銷量破1億部 Phone 6以來最成功手機