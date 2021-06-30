新創建售厦門碼頭套現近19億 全退港口投資
文章日期：2021年6月30日 21:10
新創建（0659）宣布，於今日交易時段後，就建議出售廈門集裝箱碼頭集團全部20%股權，與廈門國際港務（3378） 訂立框架協議，作價15.68億元人民幣，相當於18.78億港元。完成交易後，新創建將不再持有廈門集裝箱碼頭任何股權，並完全退出港口相關的投資。
該集團自2018年起優化業務組合，並於過去12個月，先後退出交通業務及出售環境業務，是次建議出售廈門集裝箱碼頭全部20%股權，完全退出港口業務，與集團優化業務及透過出售非核心資產來釋放業務價值的策略一致。
新創建是次出售所得資金，將繼續加大現有業務的投資，同時物色富增長潛力、提供可觀回報及穩定收入的新項目，例如近年投資公路、保險及現代物流等新項目，旨在達致長遠可持續增長，支持可持續及漸進股息政策。新創建的母公司新世界發展（0017）執行副主席兼行政總裁及新創建執行董事鄭志剛表示，過去3年半，新創建跟隨母公司新世界發展推行優化業務策略，新創建至今出售非核心資產套現接近200億港元，穩固的財政實力與業務根基。
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