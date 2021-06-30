該集團自2018年起優化業務組合，並於過去12個月，先後退出交通業務及出售環境業務，是次建議出售廈門集裝箱碼頭全部20%股權，完全退出港口業務，與集團優化業務及透過出售非核心資產來釋放業務價值的策略一致。

新創建是次出售所得資金，將繼續加大現有業務的投資，同時物色富增長潛力、提供可觀回報及穩定收入的新項目，例如近年投資公路、保險及現代物流等新項目，旨在達致長遠可持續增長，支持可持續及漸進股息政策。新創建的母公司新世界發展（0017）執行副主席兼行政總裁及新創建執行董事鄭志剛表示，過去3年半，新創建跟隨母公司新世界發展推行優化業務策略，新創建至今出售非核心資產套現接近200億港元，穩固的財政實力與業務根基。

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