資料顯示，友和採用線上線下融合（OMO）業務模式，經營友和電子商務平台，並分別於觀塘區及長沙灣區營運兩間零售店。在2021年3月，友和電子商務平台的每月活躍用戶數量超過180萬。截至2021年6月22日，友和電子商務平台產品組合涵蓋逾2.3萬項SKU（單品項管理），註冊會員超過59萬名。

友和OMO業務總收益在過去三個財政年度的複合年增長率為1.07倍，2018/19財年、2019/20財年及2020/21財年所貢獻的年度溢利約為1230萬元、1830萬元及2870萬元。

翻查資料，友和在2019年4月及11月，先後兩次獲得創新科技署旗下的「創科創投基金」伙同海闊天空創投（Beyond Ventures）投資，兩次投資金額均為650萬元，合計1300萬元。

今年5月，友和獲連鎖零售商日本城母企國際家居零售（1373），認購平台約546.59萬股A股優先股，佔該集團擴大後已發行股本約2.77%。以總對價300萬美元（約2340萬港元）估計，折算友和估值約8.45億元。

文件顯示，在全球發售前的股東架構中，海闊天空創投、國際家居零售、由騰訊集團（0700）執行副總裁吳宵光間接全資擁有的Welight Innovation L.P.，及愛點擊集團（美：ICLK）主席薛永康為首次公開發售前投資者，分別持股8%、2.8%、2.5%及1.7%。

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