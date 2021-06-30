台灣愛爾麗確認競購台灣蘋果新聞網 另傳有綠營金主洽購
文章日期：2021年6月30日 19:00
壹傳媒（0282）昨日公布旗下台灣《蘋果新聞網》擬賣盤，台灣愛爾麗集團創辦人常如山接受台灣《財訊》訪問時指出，正與另一房地產財團寶佳集團競爭中。但是他指出，目前未有評估競購價錢，要待香港《蘋果日報》與台蘋發出切割《台蘋》的公告後，交易才可進行。至於有說7月9日完成交易，則是錯誤的訊息。
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常如山在訪問中說：「收購台蘋初衷是想做一個實事求是的優質新聞媒體，創造新的媒體環境和思維」，並指出，台蘋的很多內容都富有價值，房地產的內容更相當紮實，「若未來能切掉八卦和敏感政治，是可以賺錢的」。他也承諾，未來若順利取得經營權，會像「尊重醫療本質」一樣，尊重新聞專業。
此外，根據台灣《上報》報道，除了台灣醫美龍頭愛爾麗集團之外，其他潛在買家包括一組與綠營關係密切的神祕金主，另一組為以建築營造業為核心的寶佳集團，透過前三立新聞主管處理相關事宜。據悉洽購價約在新台幣2億到4億元（5566萬至1.13億港元）之間，台蘋未來動向將備受關注。
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