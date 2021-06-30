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常如山在訪問中說：「收購台蘋初衷是想做一個實事求是的優質新聞媒體，創造新的媒體環境和思維」，並指出，台蘋的很多內容都富有價值，房地產的內容更相當紮實，「若未來能切掉八卦和敏感政治，是可以賺錢的」。他也承諾，未來若順利取得經營權，會像「尊重醫療本質」一樣，尊重新聞專業。

此外，根據台灣《上報》報道，除了台灣醫美龍頭愛爾麗集團之外，其他潛在買家包括一組與綠營關係密切的神祕金主，另一組為以建築營造業為核心的寶佳集團，透過前三立新聞主管處理相關事宜。據悉洽購價約在新台幣2億到4億元（5566萬至1.13億港元）之間，台蘋未來動向將備受關注。

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