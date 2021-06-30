滬深交易所下調基金交易經手費 上交所：續落實各項減稅降費政策
文章日期：2021年6月30日 18:40
滬、深兩地交易所周三均發出公告，雙雙下調基金交易經手費。上交所同時下調交易單元使用費，由原每個交易單元每年5萬元（人民幣、下同），下調至4.5萬元。兩所擬藉此降低交易成本，上交所還透露，下一步會落實各項減稅降費政策。
根據深交所公告，自7月19日起，深交所基金交易經手費的收費標準，由按成交金額的0.00487%雙邊收取，下調至按成交金額的0.004%雙邊收取。基金大宗交易經手費收費標準按調整後標準費率的50%雙邊收取。這是在2015年下調基金交易經手費基礎上再次下調，旨在落實有關減稅降費方針政策，該所的通告指，此舉有助進一步降低市場參與成本，激發市場活力的重要措施。
根據上交所同日發布《關於下調基金交易經手費和交易單元使用費收費標準的通知》。自7月19日起，上交所基金交易經手費收費標準由按成交金額的0.0045%雙邊收取，下調至按成交金額的0.004%雙邊收取，與深交所的收費一致。
基金大宗交易經手費收費標準按調整後的標準費率同步下浮，下浮幅度維持不變，即按競價交易經手費標準的50%向買賣雙方收取。交易單元使用費收費標準由原每個交易單元每年5萬元，下調至每個交易單元每年4.5萬元。
上交所有關負責人表示，在此前幾年已連續大幅下調或減免上市、債券、基金等業務費用的基礎上，上交所結合市場實際情況，已於今年6月初進一步暫免收取全部新上市公司的上市初費，下調總股本8億股或以下上市公司上市費用。上交所還表示，下一步將在證監會的統一指導下，落實好各項減稅降費政策，持續提高政策的針對性、實效性，不斷優化服務質量和效率，努力讓減稅降費的「真金白銀」切實惠企利民，積極促進市場健康發展。
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