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14新股混戰招股 康聖環球、醫脈通暫跑出

文章日期：2021年6月30日 18:28

大量新股趕在6月底前啟動招股，現時正招股新股多達14隻。較為火熱的均為醫藥及生科行業公司，其中提供檢測服務的康聖環球（9960）跑出，招股次日錄355億元孖展，超購159倍；醫脈通（2192）錄得138億元孖展，超購31.8倍。

康聖環球為臨床檢驗服務提供商，涉及血液檢測、遺傳病檢測、腫瘤檢測等。公司去年虧損9.7億元人幣（下同），經調整淨利約為9198萬元。入場費4939.27元。醫脈通（2192）為網上醫師平台，提供營銷服務、就診服務，平台上有約240萬執業醫師。去年純利錄得8520萬元，按年升1.7倍。入場費13737.05元。兩新股均將於下周三（7月7日）截飛。

現時亦有4隻物管股正招股，分別為領悅服務（2165）、德信服務（2215）、康橋悅生活（2205）、融信服務（2207），反應淡靜，孖展均不足額。

本港電商喆麗控股（2209）將於本周五（2日）截止認購，暫錄5.55億元孖展，超購41倍。將於下周一（5日）截飛新股中，內地快消產品電商優趣匯（2177）錄得8.7億元孖展，超購17.4倍；領地控股（6999）旗下物管領悅服務錄得1780萬元孖展，暫不足額。

將於下周二（6日）截飛新股中，未盈利生科股騰盛博藥（2137）錄得70.5億元孖展，超購27倍；環球新材（6616）錄得約3650萬孖展，暫不足額；華南職業教育（6913）錄得約7300萬孖展，剛足額。

大量新股公開發售暫不足額，包括下周四截飛的中國通才教育（2175）、德信服務、汽車經銷商百得利（6909）；下周五截飛的康橋地產同系物管康橋悅生活、融信中國（3301）同系物管融信服務；以及7月12日截飛的內房三巽控股（6611）

 

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