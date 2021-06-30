財經花生︱大快活「抽水」推「大粟的愛」飯 叙福樓黃傑龍都想食
文章日期：2021年6月30日 18:19
近期由黃德斌、大熱組合Mirror成員呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）等主演的ViuTV劇集《大叔的愛》，搞笑劇情，帶動新一波追劇潮。不少品牌都趁機抽水做網上marketing，大快活（0052）就推出了「大粟的愛」的阿活忌廉粟米肉粒飯，仲引來餐飲同行、一向對網上熱話反應甚快的叙福樓（1978）主席黃傑龍（Simon） 都大方「share（分享）」，話要下星期食吓。
雖然同行如敵國，不過Simon似乎無計，是其Facebook帳號分享了大快活呢個抽水之作，引來唔少網民派like兼留言。其實Simon一向好玩得，不過只有少數時間先會幫自己公司旗下品牌好似「牛角」、「牛涮鍋」等宣傳，今次反而幫行家推廣產品，真係好大方。
不過叙福樓旗下餐廳同快餐店為主的大快活路線非常唔同，相信都係純粹緊貼網上熱話。好似他早幾日公布，由於部分同事對疫苗接種有擔憂，所以決定自製「人壽保險」，若旗下員工打針後60日內死亡，可獲賠100萬，除了話題性十足之餘，亦為公司加唔少分㗎。
文：肥嘟嘟公主
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