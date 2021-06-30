壹傳媒擬明天停止運作 「清盤王」黎嘉恩：避免持續產生負債
文章日期：2021年6月30日 17:32
壹傳媒（0282）向員工發出最新通告，該集團將於今年7月1日起停止運作。有「清盤王」之稱的德勤中國副主席黎嘉恩接受本報查詢時指，若然上市公司宣布停止運作，又能夠在18個月內提出補救，令公司有足夠業務及資產支持上市地位的話，便問題不大，不一定要去到將公司清盤。就算停止公司運作，不代表公司會資不抵債，反而避免了在持續營運下產生更多負債，並且爭取時間（buy time）賣殼。
黎嘉恩指出，若要討論將公司清盤，除了債權人主動提出申請之外，從股東層面出發，則需要視乎公司董事及是否有75%成員（即股東）去提出將公司清盤。如果只是少數股東提出將壹傳媒清盤，高等法院法官會向申請人了解其他股東意見，才會作出定奪。
因應有說法壹傳媒旗下的《蘋果日報》員工在公司發薪時遭遇支票彈票，員工能否因此變成債權人向公司提出申索，他認為很視乎公司的現金是否完全被鎖定及凍結，甚至是否確定資不抵債而定。因此他認為，現時最關鍵的事情，是確定該集團是否仍然如較早前公告所言繼續坐擁逾5億元，及主要股東投票權被政府凍結後，政府有否進一步跟進行動。
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