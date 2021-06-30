證監會扭虧全年錄9.8億盈餘 牌照申請創17年新低
文章日期：2021年6月30日 17:26
證監會今日發年報，截至今年3月底，全年收入錄得30.08億元，主要源於徵費收入按年大升近六成。全年扭虧為盈，錄得9.8億元，上一財年則虧損3.75億元。證監會行政總裁歐達禮全年共計酬金為1000萬元，較去年微跌2%。證監會儲備錄得76億元，其中31億元擬預留日後購置辦公室物業。
回顧年度工作，中介發牌方面，年內證監會共計收到合共5575宗新牌照申請，較2019年跌兩成，連續兩年均大幅下跌。翻查資料，申請數目是創下自2004年度以來的17年新低，當年錄得4915宗新申請。於過去17個年度內，2018年度曾有8942宗新牌照申請，為期內最多。
截至今年3月31日，在港持牌機構及人士和註冊機構總數為4.718萬，與去年數字持平。其中，持牌機構數目持牌機構的數目上升2%，至3159家。
執法行動方面，年內證監會嚴打「唱高散貨」（又稱「微信女」騙局），就此共計凍結逾109個證券帳戶，金額涉及逾9億元。此外，因應涉及股價異動的監察活動，證監會向中介機構提出8748項索取交易及帳戶紀錄的要求，數字與去年持平。
年內，證監會對18家公司、3名負責人員以及10名持牌代表進行紀律處分，涉及罰款合共逾28.1億元。部分重大紀律行動，包括對高盛亞洲就「一馬弊案」罰款27.1億元，因其涉及債券發售中的嚴重監管缺失。此外，國泰君安證券香港涉及多項內部監控缺失及違規，遭罰2520萬元。
上市人方面，證監會全年接獲257宗上市申請，上一年度則為303宗。年內有9宗來自不同投票權架構公司，22宗來自未盈利生科公司。此外，該會向27名上市申請人直接索取資料，表達關注。
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