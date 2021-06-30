Tina又透露，港人首選本地品牌，其次是台灣和日本品牌，而去年平台的網購訂單達80%的升幅，客戶主要購買時尚單品為主。Tina又表示，港人的平均購買金額在1000元以下，年齡層客戶為25歲至34歲。

對於客運成本上升，影響產品價格上漲一事，Tina回應指，集團與運輸公司簽定長期合作協議，市場運輸成本上升，未有影響集團的商戶。Tina表示，集團今年下半年會於香港舉辦至少兩場大型活動。Tina又表示，疫情推動網購發展，香港有不少自家製作品牌「彈起」，去年接獲有意加入平台的品牌數量大幅增加，超過1000個。

Pinkoi 由2011年成立至今，員工數目約200人，平台品牌數量超過2.5萬個，會員數目超過400萬戶。Pinkoi僅向商戶收取15%的交易費用。

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