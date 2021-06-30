今年首5個月計，零售業總銷貨價值的臨時估計上升8.9%，其中零售業網上銷售價值的臨時估計上升53.1%，銷貨數量臨時估計則上升8.0%。

上升類別方面，其他未分類消費品銷貨價值上升27.4%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物上升54.8%；服裝上升12.6%；汽車及汽車零件上升28.3%；傢具及固定裝置上升2.4%；藥物及化妝品上升19.3%；燃料上升22.4%；鞋類、有關製品及其他衣物配件上升9.4%；中藥上升18.8%；食品、酒類飲品及煙草上升0.5%；以及眼鏡店上升13.4%。

另外，超級市場貨品的銷貨價值下跌3.5%；百貨公司貨品下跌6.2%；電器及其他未分類耐用消費品下跌0.5%。

政府發言人表示，零售業總銷貨量5月繼續按年上升，但訪港旅遊業在世界各地的旅遊限制下維持冰封，零售銷貨量仍遠低於疫情前的水平。展望未來，即將推出的消費券計劃應有助刺激本地消費意欲，但在缺乏旅客消費，零售業的經營環境短期內將仍具挑戰。

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