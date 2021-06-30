港零售連升四個月 5月升10.5%勝預期
文章日期：2021年6月30日 16:35
政府統計處公布，香港今年5月零售業總銷貨價值臨時估計為296億元，按年上升10.5%，連升四個月，亦勝市場預期上升6.9%，網上銷售銷售價值為22億元，佔總值7.4%。扣除期間價格變動後，5月零售業總銷貨量按年升7.8%。
今年首5個月計，零售業總銷貨價值的臨時估計上升8.9%，其中零售業網上銷售價值的臨時估計上升53.1%，銷貨數量臨時估計則上升8.0%。
上升類別方面，其他未分類消費品銷貨價值上升27.4%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物上升54.8%；服裝上升12.6%；汽車及汽車零件上升28.3%；傢具及固定裝置上升2.4%；藥物及化妝品上升19.3%；燃料上升22.4%；鞋類、有關製品及其他衣物配件上升9.4%；中藥上升18.8%；食品、酒類飲品及煙草上升0.5%；以及眼鏡店上升13.4%。
另外，超級市場貨品的銷貨價值下跌3.5%；百貨公司貨品下跌6.2%；電器及其他未分類耐用消費品下跌0.5%。
政府發言人表示，零售業總銷貨量5月繼續按年上升，但訪港旅遊業在世界各地的旅遊限制下維持冰封，零售銷貨量仍遠低於疫情前的水平。展望未來，即將推出的消費券計劃應有助刺激本地消費意欲，但在缺乏旅客消費，零售業的經營環境短期內將仍具挑戰。
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