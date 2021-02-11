恒指今早高開113點，高位升152點，低位跌166點，收市跌166點或0.57%，報28827點，高低波幅319點成交金額1402億元，較上日減少3.99%；國指跌93點或0.87%，報10663點。恒生科技指數收報8155點，跌0.56%。

恒指連跌3日累計跌460.27點，對上一次連跌3日是2021年6月4日，恒指亦是連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2021年6月9日。

藍籌17隻升，37隻下跌，4隻無升跌。銀娛（0027）升4.37%，收報62.15元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升0.84%，收報96.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點；恒安（1044）跌4.41%，收報52元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌1.05%，收報320.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低25點。

恒生科技指數成份股11隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）收報23.9元，升2.36%；跌幅最大的是快手（1024）收報194.8元，跌3.75%。

北水南下合計淨流入5.38億元，終止連續2日流出。

本月表現

恒指本月累跌1.11%或323點，跌幅是2021年3月31日後最大，當時收市跌幅為2.08%；本月表現最佳的是比亞迪（1211），累升29%，其次為舜宇（2382）及吉利（0175），分別升24.32%及23.86%。而表現最差的是潤地（1109），累跌13.48%，其次為中生製藥（1177）及碧桂園（2007），分別跌12.61%及11.5%。

國指本月累跌2.07%或225點，跌幅是2021年3月31日後最大，當時收市跌幅為2.45%；本月表現最佳的是比亞迪（1211），累升29%，其次為舜宇（2382）及吉利（0175），分別升24.32%及23.86%。而表現最差的是中國飛鶴（6186），累跌22.94%，其次為中國燃氣（0384）及中國太保（2601），分別跌18.13%及16.12%。

科指本月累升0.63%或51點，升幅是2021年4月30日後最大，當時收市升幅為1.58%；本月表現最佳的是舜宇（2382），累升24.32%，其次為瑞聲（2018）及嗶哩嗶哩（9626），分別升23.09%及10.65%。而表現最差的是新東方在綫（1797），累跌19.32%，其次為海爾智家（6690）及金蝶（0268），分別跌17.13%及16.61%。

半年表現

恒指半年累升5.86%或1596點，升幅是2020年12月31日後最大，當時收市升幅為11.48%；半年表現最佳的是碧桂園服務（6098），累升59.96%，其次為中石油（0857）及中信（0267），分別升57.5%及52.46%。而表現最差的是海底撈（6862），累跌31.49%，其次為阿里健康（0241）及平保（2318），分別跌24.8%及19.95%。

國指半年累跌0.7%或75點，跌幅是2020年6月30日後最大，當時收市跌幅為12.62%；半年表現最佳的是碧桂園服務（6098），累升59.96%，其次為中信股份（0267）及安踏（2020），分別升52.46%及48.74%。而表現最差的是恒大（3333），累跌32.08%，其次為海底撈（6862）及農夫山泉（9633），分別跌31.49%及29.05%。

科指半年累跌3.21%或270點，跌幅是2018年12月31日後最大，當時收市跌幅為30.82%；半年表現最佳的是舜宇（2382），累升44.61%，其次為閱文（0772）及瑞聲（2018），分別升41.91%及33.87%。而表現最差的是新東方在綫（1797），累跌65.13%，其次為京東健康（6618）及阿里健康（0241），分別跌25.8%及24.8%。

午後消息股表現

和黃醫藥（0013）首日掛牌，曾較招股價40.1元升最多113.96%，高見85.8元，收報60.3元，升50.37%；而另一新股奈雪的茶（2150），則曾低見16.68元，較招股價19.8元跌15.75%，收報17.12元，跌13.53%。

壹傳媒（0282）將於7月1日停止運作。其他傳媒股方面，毛記葵涌（1716）收報1.14元，跌0.87%；鳳凰衞視（2008）收報0.7元，跌2.78%；萬華媒體（0426）收報0.214元，跌0.47%；有線（1097）收報0.093元，跌1.06%；電視廣播（0511）收報7.4元，跌2.63%；星島（1105）收報0.94元，升1.08%；經濟日報（0423）收報1.24元，無升跌；世界華文媒體（0685）收報0.32元，跌3.03%；東方（0018）收報0.78元，升1.3%。

傳港澳計劃7月中有限度通關。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報14.26元，升2.74%；美高梅中國（2282）收報11.76元，跌0.34%；澳博控股（0880）收報8.48元，升4.43%；永利澳門（1128）收報12.22元，升1.83%；銀河娛樂（0027）收報62.15元，升4.37%；金沙中國（1928）收報32.7元，升2.19%。

今早及隔晚消息股表現

四洲集團（0374）扭虧為盈，派末期息0.065元。收報2.86元，無升跌。

合景悠活（3913）近5億購上海物管公司，管理層稱擁逾10億現金無意作股本融資。收報9.96元，無升跌。

吉利控股CEO李東輝：極氪獲潛在投資者接洽。吉利（0175）收報24.45元，跌3.36%。

富臨集團（1443）虧損1.68億，顧客人數跌36%，核數師不表意見。收報0.235元，跌0.84%。

進智公交（0077）由虧轉盈 按年賺逾2000萬。收報0.7元，升12.9%。

友邦（1299）145億入股中郵人壽保險25%。友邦收報96.5元，升0.83%。

彭博社：阿里（9988）、江蘇省政府財團接近達成收購蘇寧易購。收報220元，升0.27%。

破頂股表現

物管股破頂，包括，世茂服務（0873）創上市新高，見27.55元，收報26.85元，跌0.37%；華潤萬象（1209）創上市新高，見55.25元，收報53.15元，跌1.94%；融創服務（1516）創上市新高，見29.4元，收報28.85元，跌0.52%；越秀服務（6626）創上市新高，見5.64元，收報5.55元，升6.73%；合景悠活（3913）創上市新高，見10.5元，收報9.96元，無升跌。

消費股破頂，包括，周大福（1929）創上市新高，見17.88元，收報17.74元，升1.72%；普拉達（1913）創52周高，見60.45元，收報58.95元，升2.08%；莎莎國際（0178）創52周高，見2.29元，收報2.22元，升7.77%。

藥股破頂，包括，石四藥集團（2005）創52周高，見7.31元，收報6.94元，升10.69%；中國中藥（0570）創52周高，見5.4元，收報5.32元，升2.5%；白雲山（0874）創52周高，見24.8元，收報24.55元，升1.66%。

其他破頂股包括，舜宇（2382）創上市新高，見247.6元，收報245.4元，升0.9%；上海復旦（1385）創上市新高，見20.3元，收報19.34元，升11.41%；信利國際（0732）創52周高，見2.22元，收報2.19元，升0.46%；中國水業集團（1129）創52周高，見0.38元，收報0.355元，升14.52%；世紀睿科（1450）創52周高，見0.265元，收報0.265元，升3.92%。

破底股方面

破底股包括，網上車市（1490）創上市新低，見0.81元，收報0.81元，跌2.41%；普天通信（1720）創上市新低，見0.45元，收報0.46元，跌2.13%；思考樂教育（1769）見52周低3.4元，收報3.55元，跌0.84%；魯大師（3601）見52周低2.24元，收報2.25元，跌5.46%；易居企業（2048）見52周低6.58元，收報6.64元，跌0.3%；山東黃金（1787）見52周低13.72元，收報13.74元，跌0.72%；碧桂園（2007）見52周低8.7元，收報8.7元，跌2.25%；世茂集團（0813）見52周低18.92元，收報19.04元，跌4.03%。

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