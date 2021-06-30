證監會旗下投委會：疫情下市民更需實用理財資訊應對財務壓力
文章日期：2021年6月30日 16:03
證監會旗下投資者及理財教育委員會（投委會）今日發表2020/21年報，主題為「新常態下的理財教育」，展示過去一年在疫情下，迅速調配資源到數碼領域，繼續向市民提供投資者和理財教育。據年報資料，投委會多個宣傳及教育活動影片，合共瀏覽次數超過1,650萬，投委會「錢家有道」網站瀏覽次數逾250萬，Facebook 及Instagram專頁追蹤者人數則分別逾80,000及7,500。
投委會年報提到過去一年多項主要工作，包括加快數碼轉型，以多元化渠道及網上平台推廣宣傳及教育活動，包括債務及借貸宣傳活動、防騙教育活動、世界投資者週、世界理財週等。該會又提供網上活動及資源支援學童在家學習。
此外，投委會今年在網上舉辦全港性年度活動「香港理財月2021」， 獲得60個持份者支持，合共為公眾提供80項理財教育活動；舉辦「理財教育獎」表彰40間機構在提供優質理財教育的傑出貢獻；發布經濟合作與發展組織國際金融理財教育網絡的成人理財知識和能力國際調查。
投委會主席黃嘉純表示，關注到疫情下家家戶戶面對不同的財務壓力，在這段期間，市民能夠適時獲得切身實用的理財資訊及工具，助他們妥善管理財務非常重要。
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