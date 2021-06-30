投委會年報提到過去一年多項主要工作，包括加快數碼轉型，以多元化渠道及網上平台推廣宣傳及教育活動，包括債務及借貸宣傳活動、防騙教育活動、世界投資者週、世界理財週等。該會又提供網上活動及資源支援學童在家學習。

此外，投委會今年在網上舉辦全港性年度活動「香港理財月2021」， 獲得60個持份者支持，合共為公眾提供80項理財教育活動；舉辦「理財教育獎」表彰40間機構在提供優質理財教育的傑出貢獻；發布經濟合作與發展組織國際金融理財教育網絡的成人理財知識和能力國際調查。

投委會主席黃嘉純表示，關注到疫情下家家戶戶面對不同的財務壓力，在這段期間，市民能夠適時獲得切身實用的理財資訊及工具，助他們妥善管理財務非常重要。

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