傳港澳計劃7月中有限度通關 濠賭股向上
文章日期：2021年6月30日 15:26
本地報章報道，香港和澳門有望7月有限度通關，有指澳門政府或容許於酒店範圍內活動。
《信報》引述消息報道，香港和澳門計劃在7月中旬恢復有限度地通關，來回兩地不須檢疫。不過，港澳能否免檢疫，仍要視乎香港的新冠疫情變化。香港政府消息稱，期望與澳門通關後，可更有利與內地商討通關的工作，達至三地通關。
《香港01》報道，據悉，澳門政府已向當地酒店業界商討通關後安排，包括香港入境澳門的旅客，為其健康碼標記一種新的指定顏色，並容許該批人士於酒店範圍內活動，但會盡量避免香港旅客在公共場所除下口罩活動，包括禁止使用酒店游泳池及其他水上設施。消息又指，澳門政府近日已聯絡船公司，了解往返澳門的船隻能否順利運作、航線恢復及人手安排等，估計與短時間內復航有關，但復航日期仍未有最終定案。
濠賭股向上，新濠國際發展（0200）現報14.38元，升3.6%；美高梅中國（2282）現報11.86元，升0.51%；澳博控股（0880）現報8.44元，升3.94%；永利澳門（1128）現報12.32元，升2.67%；銀河娛樂（0027）現報62.3元，升4.62%；金沙中國（1928）現報32.85元，升2.66%。
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