《信報》引述消息報道，香港和澳門計劃在7月中旬恢復有限度地通關，來回兩地不須檢疫。不過，港澳能否免檢疫，仍要視乎香港的新冠疫情變化。香港政府消息稱，期望與澳門通關後，可更有利與內地商討通關的工作，達至三地通關。

《香港01》報道，據悉，澳門政府已向當地酒店業界商討通關後安排，包括香港入境澳門的旅客，為其健康碼標記一種新的指定顏色，並容許該批人士於酒店範圍內活動，但會盡量避免香港旅客在公共場所除下口罩活動，包括禁止使用酒店游泳池及其他水上設施。消息又指，澳門政府近日已聯絡船公司，了解往返澳門的船隻能否順利運作、航線恢復及人手安排等，估計與短時間內復航有關，但復航日期仍未有最終定案。

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