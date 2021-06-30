余偉文指，本地目前只有33％銀行與合規科技公司合作，整體而言，香港大部分銀行雖一定程度用上合規科技，但主要是用於防止及偵查金融罪行，但在風險管理工作及監管合規活動上則較少採用合規科技。

人民銀行副行長范一飛表示，數字經濟時代，金融經營環境不斷開放，金融風險傳染性更強，單靠傳統監管手段難作全面掌控，需要用科技手段達致多層次、系統化、數字化的監管體系。被問到合規科技如何行之有效，范提到，要加快數字基礎建設，亦要建成標準規則體系。他指，合規科技應用是複雜的系統工程，離不開各方密切配合。

花旗行政總裁Jane Fraser表示，該行在疫情前已大量投資科技，該行的轉型，是由以往聚焦於風險控制環境，轉化成要預計監管機構期待該行在數碼世界的規模及速度中需作出競爭的程度。她指，該行要遵守上千個不同地方的監管規矩，除了要人才就要守的法規提醒該行，合規科技方案擁有能力，就所有監管要求，創建庫存跟蹤（create a track of inventory），這能就該行需要守的法規提供完整畫面，「讓她夜晚能睡得好些」。

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