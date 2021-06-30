李向榮指出，未來五年的收入目標為60億元，當中10億元來自中國，香港就佔50億元。集團營運總監李嘉豪表示，疫情令醫美業務受影響，但集團成為疫情的「存活者」，亦發展了更多業務，包括收購婦科中心等。現時香港生意正在復蘇，部分服務中心更是「水洩不通」，不擔心收入或增長步伐放慢，但聘請人手有機會成為樽頸。

李嘉豪透露，集團獲鄭志剛入股後，亦有與新世界（0017）傾談合作，惟不方便透露詳情，可期待未來的公布。他又指，除大灣區外，亦會考慮有潛力的市場，例如新加坡、東南亞等地。

另外，他預計香港將會物色更多專科，又會加強現有的專科業務，包括骨科、脊醫等，並物色地點開設更多高端影像中心。

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