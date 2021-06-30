【有片：選股王】恒指高開後倒跌 信利高位遇阻力 調整可吸納
文章日期：2021年6月30日 12:55
恒指高開後最多升152點，高見29146點掉頭向下，曾經倒跌97點，半日收報28948點，跌45點或0.16%。大市半日成交680億元。
港澳有意7月中恢復有限度通關，港澳概念股受捧，銀河娛樂（0027）升逾半成，重上10天線及20天線；九倉置地（1997）升逾3%。不過，要慎防借消息反彈，難以扭轉短線偏弱走勢。餐飲股做好，海底撈（6862）再升4%。航運、半導體股做好。不過，近期受捧的汽車、新能源、體育用品、醫藥股都有回吐，吉利（0175）連跌5日，沽壓沉重。信義光能（0968）安踏（2020）跌約2%、3%仍於10天線上。
半導體之外，電子部件股於高位有調整，但整體都偏強，從事液晶體顯示器（LCD）產品信利（0732）近日升至3年高位遇到阻力，可以趁調整吸納。公司除了產銷LCD（包括觸控產品）外，也微型相機模組、指紋識別產品及印刷電路板銷售產品，受惠智能產品及汽車行業需求恢復。股價於5月回升至今，回調於20天線有支持，目前20天線於1.9元，可於附近水平吸納，並以低收該均線作為止蝕位。
劉思明