和黃醫藥冀每年新增2至3項新藥註冊
文章日期：2021年6月30日 12:47
和黄醫藥（0013）今早落實在港上市及掛牌。執行董事及首席執行官賀雋表示，連同今次在港上市集資，加上較早前落實出售非處方藥物項目白雲山和黃中藥後，手頭現金會增至超過10億美元。集團計劃每年繼續投入3億至3.5億美元研發費用，冀每年新增2至3項新的註冊研究項目，料需時约5年建構25至30款註冊治癌用藥，以便建立更龐大的治癌混合用藥方案。
他指出，集團開發的新註冊治癌藥，將用於舆現有療法，及結合其他醫藥，冀組合成新的不同有效治癌方案，理論上可建混合療法無限，但是大前提需時去開發新藥。若將來物色到可補足集團現有註冊及準註冊項目的項目，具協同作用同時，又幫助到混合療法的話，他不排除會提出收購。集團將內地研發的產品，帶往美國市場進行臨床研究，並非從與同行競爭的角度行事，而是發展更多可對付癌症的方案方面著手，現時他們已有6個項目在國際市場測試中。另他們會伺機出售其他非核心項目，但會善價而沽。
隨著集團在港、英、美三地上市後，賀雋稱，三地股份可以轉往不同市場進行買賣，在回到香港上市後，他們目前已有足夠資金以供發展，並視乎情況評估到其他地方上市。集團無意自英、美除牌，原因是該等市場有很多同業上市比較，亦可以接觸更多忠心的投資者。他又期望，集團可以在2024年尾至2025年實現收支平衡及盈利。今年集團的腫瘤藥物合併銷售收入指引為1.1億至1.3億美元。
在取得上市編號前和黃的編號13上市買賣，賀雋說，回港上市對集團重要，13又是在港著名的上市編號，中文拾叁的寓意具好運及正面的含義，亦反映母公司長和（0001）的前身和記黃埔的悠長歷史，亦反映和黄醫藥承載和記黃埔發展史的一部份。
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