集團2021財年綜合營業額為45.8億元，按年升56.4%，當中香港營業額為17.3億元，按年跌13.3%，佔總營業額 38%；內地營業額為8.63億元，按年跌7.6%，佔總營業額 19%；日本營業額為19.88億元，2020年未有此分項，佔總營業額43%。

集團指，於期內完成收購宮田公司部份股權，四洲日本於宮田之股權由15%增至70%，並進一步拓展日本市場，引入大量日本食品，開拓更多食品代理業務，當中包括日本雪糕業務，如「明治」、「樂天」、「固力果」、「井村屋」、鹿兒島「SEIKA」、新瀉縣「SEIHYO」、「TAKESHITA」及沖繩的「BLUE SEAL」，又更開設多間「日本雪糕屋」直接銷售。此外，集團亦代理日本著名品牌CHOYA梅酒及雞蛋銷售業務。集團指，近期開發的日本雞蛋銷售業務正大力推進，初見成績，期望可為其帶來另一項新的穩定收入來源。CHOYA梅酒的銷售已經順利開展，將盡力推動此新產品的銷售。

集團於本港從事製造及銷售食品及零食、提供膳食服務，以及經營餐廳，旗下香港經營的餐廳包括「四季•悅」日本料理、「功德林」上海素食、「壽司芳Sushiyoshi」、「玖子貴」等﹔內地亦有從事製造及銷售食品及零食，並經營廣州的「泮溪」園林酒家及「壽司皇」日本迴轉壽司餐廳等﹔其餘日本分部從事批發及分銷小食及糖果。

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