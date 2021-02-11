恒指今早高開113點，高位升152點，低位跌97點，高低波幅250點，半日跌45點或0.16%，報28948點，失守100天線(28973.41點)，成交金額680億元；國指跌40點或0.38%，報10716點。恒生科技指數收報8210點，升0.11%。