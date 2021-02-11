恒指半日跌45點 和黃醫藥升49% 奈雪的茶跌11% 物管、消費股破頂
文章日期：2021年6月30日 12:10
恒指今早高開113點，高位升152點，低位跌97點，高低波幅250點，半日跌45點或0.16%，報28948點，失守100天線(28973.41點)，成交金額680億元；國指跌40點或0.38%，報10716點。恒生科技指數收報8210點，升0.11%。
藍籌23隻升，31隻下跌，4隻無升跌。銀娛（0027）升5.46%，收報62.8元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.1%，收報96.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻24點；吉利（0175）跌3.75%，收報24.35元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌0.86%，收報321元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低21點。
恒生科技指數成份股17隻升，13隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報43.9元，升3.54%；跌幅最大的是微盟（2013）收報17.26元，跌2.27%。
北水南下合計淨流入8.11億元，終止連續2日流出。
和黃醫藥（0013）首日掛牌，曾較招股價升最多50.87%，高見60.5元，收報59.85元，升49.25%；而另一新股奈雪的茶（2150），則曾低見17.3元，較招股價跌12.6%，收報17.6元，跌11.11%。
合景悠活（3913）近5億購上海物管公司，管理層稱擁逾10億現金無意作股本融資。合景悠活創上市新高，見10.5元，收報10.1元，升1.41%。
吉利控股CEO李東輝：極氪獲潛在投資者接洽。吉利（0175）收報24.35元，跌3.75%。
富臨集團（1443）虧損1.68億，顧客人數跌36%，核數師不表意見。收報0.237元，無升跌。
壹傳媒（0282）就出售台灣蘋果日報簽訂意向書，料下月底前簽訂正式交易協議。其他傳媒股方面，毛記葵涌（1716）收報1.13元，跌1.74%；鳳凰衞視（2008）收報0.7元，跌2.78%；萬華媒體（0426）收報0.216元，升0.47%；有線（1097）收報0.091元，跌3.19%；電視廣播（0511）收報7.56元，跌0.53%；星島（1105）收報0.94元，升1.08%；經濟日報（0423）收報1.25元，升0.81%；世界華文媒體（0685）收報0.32元，跌3.03%；東方（0018）收報0.77元，無升跌。
進智公交（0077）由虧轉盈 按年賺逾2000萬。收報0.67元，升8.06%。
友邦（1299）145億入股中郵人壽保險25%。友邦收報96.75元，升1.1%。
彭博社：阿里（9988）、江蘇省政府財團接近達成收購蘇寧易購。阿里收報221.6元，升1%。
破頂股表現
物管股破頂，包括，世茂服務（0873）創上市新高，見27.55元，收報26.5元，跌1.67%；華潤萬象（1209）創上市新高，見55.25元，收報53.35元，跌1.57%；融創服務（1516）創上市新高，見29.4元，收報28.8元，跌0.69%；越秀服務（6626）創上市新高，見5.48元，收報5.42元，升4.23%。
消費股破頂，包括，周大福（1929）創上市新高，見17.88元，收報17.58元，升0.8%；莎莎國際（0178）創52周高，見2.28元，收報2.27元，升10.19%；味千（中國）（0538）創52周高，見1.78元，收報1.77元，升1.14%。
藥股破頂，包括，石四藥集團（2005）創52周高，見7.04元，收報7元，升11.64%；中國中藥（0570）創52周高，見5.4元，收報5.37元，升3.47%；白雲山（0874）創52周高，見24.8元，收報24.4元，升1.04%；
其他破頂股包括，舜宇（2382）創上市新高，見247.6元，收報244元，升0.33%；信利國際（0732）創52周高，見2.22元，收報2.16元，跌0.92%；世紀睿科（1450）創52周高，見0.265元，收報0.265元，升3.92%；長實集團（1113）創52周高，見54.1元，收報53.9元，升0.37%。
破底股方面
破底股包括，網上車市（1490）創上市新低，見0.81元，收報0.83元，無升跌；魯大師（3601）見52周低2.32元，收報2.33元，跌2.1%；山東黃金（1787）見52周低13.72元，收報13.78元，跌0.43%；碧桂園（2007）見52周低8.8元，收報8.81元，跌1.01%；世茂集團（0813）見52周低18.92元，收報19.24元，跌3.02%。
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