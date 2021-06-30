此外，管理層表示，即使未來有更佳或更大型的併購出現，公司亦傾向以債務融資多於股本融資，因成本才4至5厘。目前合景悠活按該行估算的2022年市盈率低至僅22倍，若進行股本融資是太便宜。

基於公司於上海的良好聲譽，最新的收購將有助於其在長三角公建領域的擴張。而是次收購的申勤亦善於成本控制和備有成熟的IT系統。

合景悠活目前正在與另外三個潛在的併購目標進行密切談判，當中一個位於大灣區，兩個位於長三角，並預計在年底前再完成當中的一些目標收購。

該行提到，管理層有信心在 2021年下半年實現其剩餘的併購目標約2500萬平方米。加上第三方項目的良好進展，管理層非常有信心在年底前實現其在管面積2 億平方米的目標。同時，管理層亦提出指引，指今年上半年收入增長料達90-100%，毛利率提高1-2%，故預計公司今年上半年的盈利增長可超過1倍，為同行中最快的公司之一。

該行重申對合景悠活的「買入」評級及17元的目標價。

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