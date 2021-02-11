恒指高開113點 奈雪的茶跌4.7% 和黃醫藥升28%
文章日期：2021年6月30日 09:25
恒指今早高開113點或0.4%，報29107點，成交金額57億元；國指今早高開49點或0.47%，報10807點。恒生科技指數開市報8249點，升0.59%。
恒指10天線(28851.67點)升穿20天線(28833.3點)。
藍籌18隻升，27隻下跌，13隻無升跌。中信（0267）升2.16%，報8.5元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.93%，報97.55元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻43點；舜宇（2382）跌1.15%，報240.4元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌0.55%，報45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。
恒生科技指數成份股20隻升，5隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報178.1元，升2.89%；跌幅最大的是舜宇（2382）開市報240.4元，跌1.15%。
奈雪的茶（2150）上市，定價19.8元，開市報18.86元，跌4.75%；和黃醫藥（0013）上市，定價40.1元，開市報51.4元，升28.18%。
吉利控股CEO李東輝：極氪獲潛在投資者接洽。吉利（0175）開市報25.3元，無升跌。
富臨集團（1443）虧損1.68億，顧客人數跌36%，核數師不表意見。開市報0.231元，跌2.53%。
壹傳媒（0282）就出售台灣蘋果日報簽訂意向書 料下月底前簽訂正式交易協議。壹傳媒仍停牌，其他媒體股，毛記葵涌（1716）開市報1.15元，無升跌；萬華媒體（0426）開市報0.215元，無升跌。
進智公交（0077）由虧轉盈 按年賺逾2000萬。無成交，報0.62元。
友邦（1299）145億入股中郵人壽保險25%。開市報97.55元，升1.93%。
彭博社：阿里（9988）、江蘇省政府財團接近達成收購蘇寧易購。阿里巴巴（9988）開市報222元，升1.19%。
破頂股表現
破頂股包括，越秀服務（6626）創上市新高，見5.35元，開市報5.35元，升2.88%；信利國際（0732）創52周高，見2.2元，開市報2.2元，升0.92%；包浩斯（0483）創52周高，見1.42元，開市報1.42元，升3.65%。
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