國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，經濟運行繼續保持擴張態勢。

6月份供需一降一升。生產指數為51.9%，比上月回落0.8個百分點，近期部分企業生產活動受到芯片、煤炭、電力供應緊張以及設備檢修等因素影響，生產擴張放緩。新訂單指數為51.5%，比上月小幅上升0.2個百分點，反映市場需求保持增長。汽車製造業兩個指數連續兩個月位於收縮區間，「缺芯」等因素給行業發展帶來不利影響。

進出口指數有所下降。新出口訂單指數為48.1%，低於上月0.2個百分點，表明製造業國外訂貨量回落。進口指數落至臨界點以下，為49.7%，低於上月1.2個百分點，反映製造業生產用原材料進口量較上月有所減少。

價格指數高位回落。近期出台的一系列“保供穩價”政策效果顯現，製造業價格快速上漲得到初步遏制。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數均由升轉降，低於上月11.6和9.2個百分點。

消費品製造業景氣度上升。受市場需求回暖及年中促銷活動等因素帶動，本月消費品製造業PMI升至近5個月以來的高點，為52.2%，高於上月1.6個百分點。

非製造業商務活動指數延續擴張態勢，但擴張力度有所減弱。

受「618」年中促銷活動帶動，本月與線上消費密切相關的郵政快遞、電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務等行業商務活動指數均位於57.0%以上較高景氣區間，業務總量增長較快；貨幣金融服務、保險業均升至60.0%以上高位景氣區間，業務活動明顯加快。