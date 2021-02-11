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港股ADR升163點 奈雪的茶、和黃醫藥上市

文章日期：2021年6月30日 08:42

美股向上，港股ADR升163點或0.56%，報29158點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.7%，折合報594.65元；阿里巴巴（9988）升1.48%，折合報222.65元；美團（3690）升1.33%，折合報328.11元；匯控（0005）跌0.6%，折合報44.98元；建行（0939）跌0.07%，折合報6.11元。

道期現升0.155%；標期現升0.16%；納期現升0.21%。日股現升0.57%，韓股現升0.28%，澳股現升0.92%。

北向南水暫停。

今日焦點股份可留意：

奈雪的茶（2150）上市，定價19.8元；和黃醫藥（0013）上市，定價40.1元。

富臨集團（1443）虧損1.68億，顧客人數跌36%，核數師不表意見。

壹傳媒（0282）就出售台灣蘋果日報簽訂意向書 料下月底前簽訂正式交易協議。

進智公交（0077）由虧轉盈 按年賺逾2000萬。

友邦（1299）145億入股中郵人壽保險25%。

彭博社：阿里（9988）、江蘇省政府財團接近達成收購蘇寧易購。

 

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