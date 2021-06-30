數據利好 聯儲局官員談推遲減放水 標指、納指創新高 道指升9點
文章日期：2021年6月30日 08:15
美國消費者信心指數觸及疫情以來新高，4月房價指數創三十多年最大漲幅；美國里奇蒙聯儲行長表示，勞動力市場尚未恢復到接近疫情前的水平，希望在看到就業市場有更多進展後才放慢資產購買速度。美股向上，標指、納指齊齊再創即市及收市新高，其中，標指連升4日更是近3個月以來最長升浪。
道瓊斯工業平均指數收漲9點，升幅0.03%，報34292點。標普500指數收漲1點，升幅0.03%，報4291點。納斯達克綜合指數收漲27點，或0.2%，報14528點。
家得寶升1.26%，報318.24美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻26點，而波音跌1.75%，報235.76元，拖低道指27點。
科技股方面，蘋果收市報136.33元，升1.15%，谷歌母公司Alphabet收市報2445.45元，跌0.21%，亞馬遜收市報3448.14元，升0.12%，Facebook收市報351.89元，跌1.05%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.32%，報456點。德國DAX指數收漲0.88%，報15690點；法國CAC 40指數漲0.15%，報6567點；英國富時100指數收漲0.21%，報7087點。