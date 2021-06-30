美國消費者信心指數觸及疫情以來新高，4月房價指數創三十多年最大漲幅；美國里奇蒙聯儲行長表示，勞動力市場尚未恢復到接近疫情前的水平，希望在看到就業市場有更多進展後才放慢資產購買速度。美股向上，標指、納指齊齊再創即市及收市新高，其中，標指連升4日更是近3個月以來最長升浪。