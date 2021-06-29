期內，集團顧客人數約為1160萬人，較截至2020年3月底的年度，下跌約35.6%。而截至2019年3月底的年度，即社會運動未開始時，顧客人數為2420萬人。

在報告期內，富臨已獲政府補貼1.28億元，另獲租金寬免2330.3萬元。該集團共有2165名員工，按年減少54名；在港餐館數目則增加11間，達到82間；同時額外營運7間超市。

集團雖然在今年3月底未能履行銀行融資協議內的財務契諾8467.6萬元，暫時未被銀行逼倉，但是因為有逾期租賃負債約8000萬元，加上期內的淨流動負債按年遞增，達到3.57億元，因此核數師首次對富臨的財務報告不發表意見。

富臨指出，已採取措施，並於今年5、6月份取得新銀行貸款2500萬元，並積極與貸款人磋商，主要股東兼主席楊維更於6月29日與集團訂立協議，以不低於市價購買集團手上物業，甚至提供額外資金，另檢討業務經營，包括關閉表現不理想店舖，甚至磋商租金寬免，及尋求其他融資安排，因此董事認為種種措施可以令集團履行自報告期末起12個月內到期的財務責任。審核委員會則同意公司的觀點，要求富臨採取一切必要行動以消除對不發表意見基準的影響。