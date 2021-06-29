證監會籲中介人盡速匯報可疑「微信女」散貨活動 否則將遭調查
文章日期：2021年6月29日 19:13
證監會關注到，近期有愈來愈多顯然是操縱市場的活動，尤其是日益增加的疑似「唱高散貨」或俗稱「微信女」的投資騙局。該會認為，這些活動嚴重削弱市場的廉潔穩健，損害投資者的利益。該會發出通函，呼籲中介人從速匯報可疑活動，否則若有缺失將遭受調查。其已經因為該等懷疑騙局採取行動，於去年凍結超過109個賬戶，涉及金額逾9億元。
在該會調查的市場操縱個案中，目前「唱高散貨」個案所佔的百分比相當高，並發現該等個案可能涉及組織嚴密且高度協調的犯罪集團。該會因應這些涉嫌騙局，於去年凍結了超過109個帳戶，涉資逾9億元。截至今年3月31日止年度，其更向中介機構提出了8748項索取交易及帳戶紀錄的要求，亦共接獲及評估了288份由中介機構提交的通知。
該會今次其發出通函，旨在鼓勵中介機構，提供可能有助該會即時對潛在市場失當行為的影響，作出評估的資料或文件，並提醒中介機構匯報責任的門檻亦很低，並應從速匯報。一旦發現中介機構及其高級管理層在這方面有任何重大問題及缺失，他們將會不遺餘力地調查。
當中其指出，若客戶的交易額與其所匯報的狀況在大多數情況下都不相稱。例如一名客戶並無工作且以前並無豐富的交易經驗，所匯報的資產亦有限，但他在短期內就某隻股票進行了大量交易；甚至有客戶經常透過買賣單據或以不用付款的方式取得股份，或以其帳戶收取多筆大額第三方存款；有客戶以延遲交收的方式買入股份，股價隨後在延遲交收期間大升，然後客戶在付款日期前出售股份；有客戶多日來均在臨近交易日結束時才買入某隻股票，造成收市價大升。同時若有客戶在某家公司股價急跌前大量拋售股份，甚至在緊隨發出沽售指示後及在正常的T+2交收期結束前尋求盡快收取款項，情況尤其可疑。
其他特點方面，該會指，如出現一群客戶依同一方向按大致相同的價位或在同一時間買賣同一隻股票，並授權同一第三方操作其帳戶；他們之間曾互相轉移資金；並在同一日或大致相同日期開立帳戶，由同一客戶主任提供服務，或由同一人轉介至有關中介機構開戶；或他們共用同一個人資料。只要中介機構的職員發現前述任何預警跡象，需通知高級管理層及需否匯報。
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