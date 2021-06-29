問到星島可會有人員調整或增減時，他表示，「星島是老品牌，絕大多數員工係好員工，會盡力所能畀佢哋開心」，但由於發展APP是大勢所趨，故希望員工能繼續努力轉變，適應不同崗位，為保證星島的核心競爭優勢，未來紙媒及APP需要有效結合，故人手結構亦會有相應培訓及調整。

對於何時實現扭虧等目標，郭英成表示，「我唔係神仙，但全體管理層同董事都努力緊，特別曉婷（副主席郭曉婷）都努力緊，但先加入一個幾星期，唔敢講住」。但他表示，難講「之前（入主星島前）嘅研究同依家係咪一樣，但未來（方向）係一定要賺錢，唔係畀佢蝕錢」。

郭英成指，在新媒體的投入，特別是APP的投入會與收入不成正比，目前坊間一些公司每年都會「燒」幾億元搞APP，但他本身有一間私人公司是做APP開發的，將可為星島提供支援，望能用最少的錢，令成本得到有效控制。他又指，希望年尾能完成開發新APP，將現有星島APP與新APP結合，會主攻商業化的合作，令其能達至收支平衡。

他又表明，目前無意將佳兆業其他業務注入星島，因為佳兆業的文化產業及星島的文化產業是兩個路向，但不排除在合適並能為股東帶來利益時雙方可以合作。他又提到，A股上市的佳雲科技，每年互聯網廣告收入達100億元，若以商人思維，雙方係可以合作，藉此提升星島的收入。

記者：方楚茵

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