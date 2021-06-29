在歐美國家，新聞媒體被稱為第四權，是對政府的行政、立法、司法權力的制衡。歐美發達國家認為新聞自由是理所當然的事，咱們中國既然是三權合作，當然不賣帳。新聞自由是政治學和傳理學研究課題，我是門外漢，不敢置啄。至於新聞自由對經濟和投資的關係，倒可以說說。

第四權可制衡政府三權

決定經濟增長的因素很多，新聞自由不是主要，更不是必須。新聞自由在宏觀經濟學和金融經濟學都不是主要研究課題，相關論文很少。

關於宏觀經濟的研究，美國學者Richard Roll及John Talbott在2003年發表的論文〈Political and Economic Freedoms and Prosperity〉，研究一個國家的經濟增長與各個社會因素的關係，包括新聞自由。他們搜羅163個國家在1999年的人均產值，新聞自由則引用人權組織自由之家（Freedom House）的指標。研究結果顯示，一個國家新聞愈自由，其經濟增長愈快。

巴基斯坦學者Syed Zulfiqar Ali Shah連同他的學生Abdullah Alam在2013年發表的論文〈The Role of Press Freedom in Economic Development：A Global Perspective〉，集中研究新聞自由與經濟增長及外來直接投資（Foreign Direct Investment）的關係。他們分析115個國家在2002至2010年間的經濟資料，新聞自由則分別採用無國界記者（Reporters Sans Frontières）及自由之家編制的指數。

研究結果不令人意外，就是一個國家的經濟增長和新聞自由程度有明顯的直接關係。中國在這段時間的新聞自由是倒退，但經濟依然高速增長，是個例外個案。

新聞愈不自由 信息不對稱愈嚴重

隨着信息經濟學（information economics）的崛起，新聞自由也受到研究市場信息效率的學者關注。新聞愈不自由，信息不對稱的問題愈嚴重，其對各經濟環節的影響亦不一樣。

香港大學亞洲環球研究中心（Asia Global Institute）總監陳志武教授在2005年的論文〈Press Freedom and Economic Development〉，其中一章回顧英美兩國自工業革命後的新聞業成長歷史，突出新聞自由與經濟、資本市場共生的關係。論文以自由之家的1990年新聞自由指數、加上國際國家風險指南（International Country Risk Guide）的法律與秩序指數、La Porta等教授編制的產權指數，分析82個國家的經濟資料，找出這些社會機制對第一產業（漁、農業）、第二產業（製造業）和第三產業（服務業）發展的影響。研究結果說明，新聞自由程度愈高，服務業愈發達、經濟佔比愈高。陳教授還在《金融時報》發文〈Free Press Could Help China's Economy〉（2005年9月20日刊登），認為新聞自由在中國不但政治上必須，也有利於經濟增長和製造就業。言者諄諄，卻……。

至於新聞自由的金融經濟學研究，是分析新聞自由與資本市場（特別是股票市場）的各種關係，例如市場效率、市場風險、投資回報、信息反應、股價表現等等。下次繼續吧！

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[陳茂峰博士 峰哥EQ]