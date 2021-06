在歐美國家,新聞媒體被稱為第四權,是對政府的行政、立法、司法權力的制衡。歐美發達國家認為新聞自由是理所當然的事,咱們中國既然是三權合作,當然不賣帳。新聞自由是政治學和傳理學研究課題,我是門外漢,不敢置啄。至於新聞自由對經濟和投資的關係,倒可以說說。

第四權可制衡政府三權

決定經濟增長的因素很多,新聞自由不是主要,更不是必須。新聞自由在宏觀經濟學和金融經濟學都不是主要研究課題,相關論文很少。

關於宏觀經濟的研究,美國學者Richard Roll及John Talbott在2003年發表的論文〈Political and Economic Freedoms and Prosperity〉,研究一個國家的經濟增長與各個社會因素的關係,包括新聞自由。他們搜羅163個國家在1999年的人均產值,新聞自由則引用人權組織自由之家(Freedom House)的指標。研究結果顯示,一個國家新聞愈自由,其經濟增長愈快。

巴基斯坦學者Syed Zulfiqar Ali Shah連同他的學生Abdullah Alam在2013年發表的論文〈The Role of Press Freedom in Economic Development:A Global Perspective〉,集中研究新聞自由與經濟增長及外來直接投資(Foreign Direct Investment)的關係。他們分析115個國家在2002至2010年間的經濟資料,新聞自由則分別採用無國界記者(Reporters Sans Frontières)及自由之家編制的指數。

研究結果不令人意外,就是一個國家的經濟增長和新聞自由程度有明顯的直接關係。中國在這段時間的新聞自由是倒退,但經濟依然高速增長,是個例外個案。

新聞愈不自由 信息不對稱愈嚴重

隨着信息經濟學(information economics)的崛起,新聞自由也受到研究市場信息效率的學者關注。新聞愈不自由,信息不對稱的問題愈嚴重,其對各經濟環節的影響亦不一樣。

香港大學亞洲環球研究中心(Asia Global Institute)總監陳志武教授在2005年的論文〈Press Freedom and Economic Development〉,其中一章回顧英美兩國自工業革命後的新聞業成長歷史,突出新聞自由與經濟、資本市場共生的關係。論文以自由之家的1990年新聞自由指數、加上國際國家風險指南(International Country Risk Guide)的法律與秩序指數、La Porta等教授編制的產權指數,分析82個國家的經濟資料,找出這些社會機制對第一產業(漁、農業)、第二產業(製造業)和第三產業(服務業)發展的影響。研究結果說明,新聞自由程度愈高,服務業愈發達、經濟佔比愈高。陳教授還在《金融時報》發文〈Free Press Could Help China's Economy〉(2005年9月20日刊登),認為新聞自由在中國不但政治上必須,也有利於經濟增長和製造就業。言者諄諄,卻……。

至於新聞自由的金融經濟學研究,是分析新聞自由與資本市場(特別是股票市場)的各種關係,例如市場效率、市場風險、投資回報、信息反應、股價表現等等。下次繼續吧!

[陳茂峰博士 峰哥EQ]