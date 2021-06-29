法院終同意證監向聯洲前董事索賠6.22億元
文章日期：2021年6月29日 18:12
證監會今天（29日）表示，根據《證券及期貨條例》向上訴法庭，取得針對聯洲國際前董事黃偉光、李嘉渝及植浩然的賠償令，3人被勒令共同及各別地支付6.22億元，以向聯洲國際賠償其因他們犯有失當行為，以及沒有以公司的最佳利益行事而蒙受的損失。
三人被裁定在致使或准許聯洲國際多家附屬公司訂立並非真正商業交易的交易前，並無作出妥善的查詢及進行適當的盡職審查。法庭裁定有關附屬公司只是聯洲國際向Peninsula International Ltd （一家由聯洲國際時任主席的家族所擁有的公司）轉移6.22億元的渠道，藉以購買聯洲國際的部分股份，而非如聯洲國際的內部會計紀錄所載進行宣稱的交易。
聯洲國際在2007年因為捲入造假帳問題而爆煲，及後被除牌，證監會於2011年入稟控告公司多名董事，向他們追討高達21.3億元賠償，案件拖沓至2020年宣判，原訟法庭同意判處時任聯洲董事黃偉光9年董事資格禁令，其餘兩人李嘉渝及植浩然則為6年；惟法官不同意要求3人賠償。
原法官指出，證監上次引用《證券及期貨條例》第214條要求三人賠償，他認為經常地引用該條條例去要求賠償並非適合做法，並認為應由清盤人決定是否向有關董事索賠較合適。
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