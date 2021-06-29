陳家齊預期，是次銀債認購反應積極正面，相信3.5厘定息對投資者有吸引力，當局釐定定息時，已考慮過去發行經驗、市場狀況和趨勢比，以及市場上不同產品回報。

中銀香港（2388）個人數金融產品部副總經理周國昌表示，過去該行客戶每人平均認購手數為30手，去年獲配13至14手，今年發行額和合資格人數增加，預期今次認購可破紀錄，或有逾20萬人，600萬金額認購，最終料每人獲配10手至15手，他建議投資者為保險起見，可認購20手至30手。從今年iBond發行經驗，該行有三成認購人士年齡為60歲以上。

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