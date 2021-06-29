他又指出，「我覺得好多人都要供樓，所以香港發展民生、就業、教育、地產有好多競爭優勢，香港有咩唔遵守法律，我覺得係唔可以、唔應該，當然每個人都有自己諗法，如果唔係就無警察，香港警察好強㗎。」他指，希望香港人人遵守法律，包括星島人。

問到對於傳媒編採是否有「紅線」，郭英成指「我無咩感覺啦，因為我唔係媒體人，係生意人，咁如果我有感覺，我梗係要出聲啦。」

蕭世和則指，作為上市公司按上市公司去營運，作為媒體則按主席所講，以專業精神，不偏不倚，公平公正去營運。

到於提到公司會增聘人手，會否考慮蘋果日報員工，郭英成指「（蘋果員工）大部分都係好人，都係打份工，為香港市民服務，不用挖角有需求就來。」

記者：方楚茵

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