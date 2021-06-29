蘋果停刊︱郭英成：香港「紅線」就係法律 星島發展必以法律為依歸
文章日期：2021年6月29日 17:37
星島新聞集團（1105）易主至內房佳兆業（1638）主席郭英成之手後，郭氏首次帶領星島新班子包括其女兒兼副主席郭曉婷、獨董蔡加讚及星島行政總裁蕭世和等會見傳媒，更不避諱談及近期蘋果停刊事件，指香港的核心價值及紅線就係法律，「只要你超越咗，呢個就唔係紅線咁簡單，未來星島發展一定以法律為依歸，希望所有人都係」。他又反問「如果一個人唔遵守法律，連自己條命都無，連自己都保護唔到，我覺得係唔負責任，搞到間公司都唔見咗，就咁你覺得係咪英雄？」
他又指出，「我覺得好多人都要供樓，所以香港發展民生、就業、教育、地產有好多競爭優勢，香港有咩唔遵守法律，我覺得係唔可以、唔應該，當然每個人都有自己諗法，如果唔係就無警察，香港警察好強㗎。」他指，希望香港人人遵守法律，包括星島人。
問到對於傳媒編採是否有「紅線」，郭英成指「我無咩感覺啦，因為我唔係媒體人，係生意人，咁如果我有感覺，我梗係要出聲啦。」
蕭世和則指，作為上市公司按上市公司去營運，作為媒體則按主席所講，以專業精神，不偏不倚，公平公正去營運。
到於提到公司會增聘人手，會否考慮蘋果日報員工，郭英成指「（蘋果員工）大部分都係好人，都係打份工，為香港市民服務，不用挖角有需求就來。」
記者：方楚茵
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