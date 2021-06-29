羅兵咸永道料5G應用為全球經濟貢獻10萬億
文章日期：2021年6月29日 17:21
羅兵咸永道（PwC）發表最新報告，預計5G應用為全球帶來1.3萬億美元（約10.08萬億港元），當中對北美貢獻最大，其次為亞洲。該行預料，5G直至2030年對中國經濟的影響為2200億美元（1.71萬億港元），相信醫療保健、智慧公用事業、消費者與媒體、工業製造和金融服務五大行業都將從5G技術中獲得收益。
羅兵咸永道全球TMT行業主管合夥人周偉然表示，目前中國5G網絡處於規模建設的中期，主要體現在投資拉動和終端消費牽引，相信5G進一步促進智慧連接、雲網融合貫穿到各行各業生產環節，釋放數字對經濟發展的倍增作用。
以行業分類，醫療保健將成為5G應用最大貢獻者，直至2030年會帶來5300億美元（約4.11萬億港元）的經濟貢獻；其次是智慧公用事業管理，經濟貢獻為3300億億美元，而消費者與媒體預計貢獻2540億美元。
公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。
立即投票 : https://link.mingpao.com/69987.htm
其他報道