羅兵咸永道全球TMT行業主管合夥人周偉然表示，目前中國5G網絡處於規模建設的中期，主要體現在投資拉動和終端消費牽引，相信5G進一步促進智慧連接、雲網融合貫穿到各行各業生產環節，釋放數字對經濟發展的倍增作用。

以行業分類，醫療保健將成為5G應用最大貢獻者，直至2030年會帶來5300億美元（約4.11萬億港元）的經濟貢獻；其次是智慧公用事業管理，經濟貢獻為3300億億美元，而消費者與媒體預計貢獻2540億美元。

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