他指出，香港過去一年的租金有所下跌，部分業主亦有為大快活提供租金優惠，續租租金減幅至少百分之十幾，部分更高達高雙位數。休閒餐飲方面，羅輝承指「一碗肉燥」的表現較好，未來將再開數間分店。

他又指，未來將加大發展大灣區，今個財年底增至20間分店，主要會開設面積較細、外賣為主的店舖。

至於行業能否受惠於電子消費券計劃，羅輝承表示，始終快餐行業單價較低，看法會相對保守，但預計可帶來正面作用。

大快活擬派末期息60港仙，集團執行主席羅開揚表示，派息比率一向為70至80%，由於來年將開設較多分店，因此保留一定資金發展店舖網絡。

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