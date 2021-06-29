大快活：香港最多新增13間分店 無計劃加價
文章日期：2021年6月29日 17:23
受惠政府「保就業」資助，大快活（0052）去年多賺1.5倍至1.54億元，如撇除相關資助，全年經營虧損近4000萬元。集團行政總裁羅輝承表示，4至6月生意及人流有所上升，對今年表現樂觀，將在香港開設12至13間大快活，雖然部分原材料價格升幅達兩位數，但無計劃加價將成本轉嫁至消費者，去年平均單價為37.5元。
他指出，香港過去一年的租金有所下跌，部分業主亦有為大快活提供租金優惠，續租租金減幅至少百分之十幾，部分更高達高雙位數。休閒餐飲方面，羅輝承指「一碗肉燥」的表現較好，未來將再開數間分店。
他又指，未來將加大發展大灣區，今個財年底增至20間分店，主要會開設面積較細、外賣為主的店舖。
至於行業能否受惠於電子消費券計劃，羅輝承表示，始終快餐行業單價較低，看法會相對保守，但預計可帶來正面作用。
大快活擬派末期息60港仙，集團執行主席羅開揚表示，派息比率一向為70至80%，由於來年將開設較多分店，因此保留一定資金發展店舖網絡。
公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。
立即投票 : https://link.mingpao.com/69987.htm
其他報道
銀債發行額上調至最多300億 認購年齡降至60歲 下月20日起接受認購