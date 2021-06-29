首季零售銀行稅前溢利減少19.7%
文章日期：2021年6月29日 17:07
金管局的季度報告顯示，儘管今年首季本港疫情已好轉，消費已回升，但期內零售銀行整體除稅前經營溢利，仍按年減少19.7%。
金管局指，溢利減少主要因行淨息差收窄導致淨利息收入減少，首季零售銀行淨息差為0.97%，按年大跌0.54個百分點，較去年第三季收窄0.27個百分點。
然而，外匯及衍生工具業務收入與費用及佣金收入增加，以及貸款減值撥備減少，抵銷了持續低息環境對盈利造成的部分負面影響。首季零售銀行的外匯及衍生工具業務收入，按年大升3.3倍，而佣金收入亦升兩成，貸款減值撥備則減少62.2%。
金管局指，首季整體銀行體系的特定分類貸款比率由2020年底的0.90%微降至首季末的0.89%，中國內地相關貸款的特定分類貸款比率亦由0.96%下降至0.88%。而信用卡貸款拖欠比率由0.27%微升至0.28%，住宅按揭貸款拖欠比率則保持穩定，僅處於0.04%。
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