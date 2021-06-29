AlipayHK伙信和於奧海城開放「消費券體驗館」
文章日期：2021年6月29日 16:45
消費券登記在即，AlipayHK伙拍信和集團，即日至7月18日於奧海城二期中庭，向市民開放「消費券體驗館」，當中包括協助平台用戶登記領取消費券。支付寶港澳台地區總經理李詠詩稱，平台全港目前獲逾10萬間商戶使用，為響應港府的消費券計劃，將推出不同額外特別獎賞，冀刺激市民消費意欲，推動本地循環消費。
李詠詩透露，截至去年底，AlipayHK的活躍用戶達270萬名，未來會努力爭取更多新用戶。而接入AlipayHK「商戶碼」的中小微商家數量明顯受消費券消息帶動，4月至今增幅達2.3倍。她重申「商戶碼」安裝費全免，且可在消費券使用期內獲減免交易費。另李詠詩又指出，因應部份長者用戶，平台已不斷努力推廣，例如到社會會堂教學，希望將電子支付普及化。
信和集團市務集團總經理梁翠珊表示，最近已見到市民的消費意欲復蘇，預計消費券可帶動奧海城的人流及生意額，按年出現兩位數字增長，強調升幅因應店舖種類不同，希望利好氣氛可延續至暑假旺季。
梁翠珊指，集團商場旗下商戶接受不同支付模式，當中以AlipayHK的覆蓋較廣，當中有約600間店舖已安裝AlipayHK，佔比約7成。她表示，已消費券消息出爐以來，商戶已紛紛為此作準備，陸續增加不同支付模式。
公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。
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