李詠詩透露，截至去年底，AlipayHK的活躍用戶達270萬名，未來會努力爭取更多新用戶。而接入AlipayHK「商戶碼」的中小微商家數量明顯受消費券消息帶動，4月至今增幅達2.3倍。她重申「商戶碼」安裝費全免，且可在消費券使用期內獲減免交易費。另李詠詩又指出，因應部份長者用戶，平台已不斷努力推廣，例如到社會會堂教學，希望將電子支付普及化。

信和集團市務集團總經理梁翠珊表示，最近已見到市民的消費意欲復蘇，預計消費券可帶動奧海城的人流及生意額，按年出現兩位數字增長，強調升幅因應店舖種類不同，希望利好氣氛可延續至暑假旺季。

梁翠珊指，集團商場旗下商戶接受不同支付模式，當中以AlipayHK的覆蓋較廣，當中有約600間店舖已安裝AlipayHK，佔比約7成。她表示，已消費券消息出爐以來，商戶已紛紛為此作準備，陸續增加不同支付模式。

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