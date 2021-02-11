憂慮疫情再爆發而影響經濟復蘇，港股隨亞股一同下跌，恒指今早高開23點已見全日頂，午後跌幅曾擴大至343點或1.17%，見一周最大跌幅，收市跌274點或0.94%，報28994點，全日高低波幅367點，成交金額1461億元，較上日半日市增加43.83%；國指跌106點或0.98%，報10757點。恒生科技指數收報8201點，跌0.91%。