恒指跌274點連跌2日 見一周最大跌幅 北水續流出
文章日期：2021年6月29日 16:08
憂慮疫情再爆發而影響經濟復蘇，港股隨亞股一同下跌，恒指今早高開23點已見全日頂，午後跌幅曾擴大至343點或1.17%，見一周最大跌幅，收市跌274點或0.94%，報28994點，全日高低波幅367點，成交金額1461億元，較上日半日市增加43.83%；國指跌106點或0.98%，報10757點。恒生科技指數收報8201點，跌0.91%。
恒指低位28924點，一度跌穿100天線(28972.85點)，同時，亦跌穿上周五大陽燭底。恒指連跌2日，累計跌294.12點。
藍籌9隻升，48隻下跌，1隻無升跌。海底撈（6862）升8.69%，收報40.65元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）升3.84%，收報85.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻11點；中石化（0386）跌4.59%，收報3.95元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌1.46%，收報323.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低36點。
恒生科技指數成份股11隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）收報173.1元，升3.65%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報26.1元，跌8.58%。
北水南下合計淨流出9.96億元，較上日增加68.13%，連續第2日流出，累計流出15.89億元。南水北上合計淨流出31.39億元人民幣，較上日減少22.59%，連續第2日流出，累計流出71.95億元。
午後消息股表現
匯豐負責中國債券團隊 4人相繼離職。匯控（0005）收報45.25元，跌1.42%。
小米（1810）雷軍退任天星銀行董事會主席。小米收報27.45元，跌0.9%。
佳民集團（8519）配售獲家族辦公室認購。收報0.124元，跌3.8%。
恒大（3333）有息負債降至5700億元。恒大收報10.54元，升0.96%。
完美醫療（1830）中環設男士專科診所，專治肥胖脫髮及陽萎。收報9.59元，跌0.72%。
津上機床中國（1651）：晶片問題對集團沒影響，擬降價促銷搶市佔率。收報11.4元，無升跌。
恒隆地產（0101）：內地推高端服務式寓所品牌「恒隆府」。收報19.1元，跌0.93%。
中國水務（0855）全年多賺3.2%，派末期息15仙。收報5.94元，跌1.65%。
大快活（0052）全年多賺1.52倍，末期息60仙。收報17.98元，升0.9%。
今早及隔晚消息股表現
政策刺激，光伏太陽能股上升。卡姆丹克（0712）收報0.53元，升20.45%；洛陽玻璃（1108）收報9.16元，升11.71%；福萊特玻璃（6865）收報33元，升5.94%；協鑫新能源（0451）收報0.29元，升3.57%；信義光能（0968）收報17.3元，升5.75%。
毛記葵涌（1716）去年少賺3成至934.3萬，派息3.4港仙。收報1.15元，跌3.36%。
專業旅運（1235）去年蝕3290萬元，收補貼1970萬元。收報0.24元，跌4%。
包浩斯（Bauhaus、0483） 全年虧轉賺近一億，末期連特息派46.5仙。包浩斯創52周高，見1.39元，收報1.37元，升31.73%。
路透：中國寶武等大型國企將匯控（0005）列入貸方黑名單。匯控收報45.25元，跌1.42%。
本間高爾夫（HOMMA）（6858）全年扭虧為盈，料今年日本銷售回到疫情前水平。收報4.66元，升6.15%。
藥明康德（2359）據報折讓最多約8%售藥明巨諾（2126）股份，套現最多6.7億元。藥明康德收報180元，跌2.01%；藥明巨諾收報26.7元，跌13.87%。
耀才（1428）全年多賺5成至7.04億，派息13港仙。收報2.03元，跌4.69%。
L’OCCITANE（0973、歐舒丹）：港店舖人流有改善，無計劃再關店 。創上市新高，見31.15元，收報29.85元，升3.65%。
中燃（0384）去年多賺14% 末期息45仙。收報23.9元，跌5.53%。
破頂股表現
物管股破頂，包括，碧桂園服務（6098）創上市新高，見85.2元，收報85.2元，升3.84%；世茂服務（0873）創上市新高，見27元，收報26.95元，升5.07%；華潤萬象（1209）創上市新高，見55元，收報54.2元，升3.34%；融創服務（1516）創上市新高，見29.3元，收報29元，升3.57%；越秀服務（6626）創上市新高，見5.26元，收報5.2元，升6.56%；
消費股破頂，包括，周大福（1929）創上市新高，見17.66元，收報17.44元，升0.23%；六福集團（0590）創52周高，見28.5元，收報27元，跌0.55%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.248元，收報0.242元，升2.98%；
醫療醫藥股破頂，包括，金斯瑞（1548）創上市新高，見36.3元，收報35.65元，升0.85%；微創醫療（0853）創上市新高，見72.85元，收報70.2元，跌0.43%；醫思醫療（2138）創上市新高，見15.78元，收報14.9元，無升跌；石四藥集團（2005）創52周高，見6.79元，收報6.27元，跌3.39%；中國中藥（0570）創52周高，見5.35元，收報5.19元，無升跌。
藍籌股破頂，包括，舜宇（2382）創上市新高，見246.2元，收報243.2元，升0.58%；信義玻璃（0868）創上市新高，見33.2元，收報32.8元，升2.18%；交行（3328）創52周高，見5.26元，收報5.2元，跌0.76%。
其他破頂股包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見4.08元，收報4.01元，升4.7%；中國軟件國際（0354）創上市新高，見14.74元，收報14.08元，升2.03%；信利國際（0732）創52周高，見2.2元，收報2.18元，升4.81%；SOLOMON SYSTECH（2878）創52周高，見1.31元，收報1.26元，升0.8%。
破底股方面
破底股包括，指尖悅動（6860）創上市新低，見0.21元，收報0.21元，跌3.23%；網上車市（1490）創上市新低，見0.82元，收報0.83元，跌4.6%；龍皇（8493）臨時櫃位及上市編號（8556）創上市新低，見0.2元，收報0.208元，跌11.49%；魯大師（3601）見52周低2.33元，收報2.38元，跌0.83%；易居企業（2048）見52周低6.58元，收報6.66元，升0.3%；山東黃金（1787）見52周低13.76元，收報13.84元，跌1.42%；太陽城集團（1383）見52周低0.385元，收報0.395元，無升跌。
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