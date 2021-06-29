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彭博指，最近幾週離職的員工包括兩名董事總經理John Hai和Jiang Song，其中前者原是匯控的中國債券資本市場的負責人，而他們兩人都在匯豐任職超過十年，目前計劃加入對手公司。

另外，匯豐中國投資級別團隊的另外兩名銀行家也將離職，該團隊原本約有12人，即總共有4人離職。

彭博指出，這表明匯豐在捲入中國與西方的地緣政治爭端三年後，仍在設法重新贏得北京的關愛。該行在2018年捲入華為一事後，便開始錯失中國國企客戶的美元債券交易。

根據彭博的數據，在中國投資級美元債券交易的承銷業者中，匯豐銀行的排名從2020年的第2位下降到今年迄今為止的第12位。

彭博引述匯豐回應指，中國對該行在亞洲的債券市場戰略至關重要，發言人又表示，將繼續投資中國大陸在岸和離岸的業務，近期該銀行中國DCM業務勢頭強勁，尤其是在公共部門、FIG和高收益方面。發言人又指，匯豐的整個中國DCM團隊約有20人。

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