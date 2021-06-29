投資推廣署署長傅仲森表示，該署會經全球30個辦事處協助推廣，並先指定在北京、廣州及比利時布鲁塞爾辦事處招聘人手專責促進家族辦公室事務。他們擬舉辦不同的研討會及會議，冀促成在港的家族辦公室生態發展。他認為，東南亞、印度、中東以至南北美洲，均是招倈家族辦公室的潛在市場。

黄恆德補充，已有8位來自私人銀行、交易所等不同背景的專業人士擔任行政人員参與新團隊，並會與財經事務及庫務局、金融發展局及證監會合作。他們冀提供一站式服務，冀助有意在港設家族辦公室者開設銀行户口、接觸會計、法律服務及私人銀行等不同持份者，甚至籌辦開幕活動。他認為，在內地逾8.4萬名超級富豪中，已有逾2萬名位於大灣區，加上香港有別於區內如東京及新加坡等其他城市，在提供財富管理服務之外，亦同時提供賽馬、藝術、紅酒及欖球賽等休閒活動，相信有助吸引更多家族辦公室選擇來港。

隨著香港去年落實有限合夥新法規，在短短9個月吸引逾260個新註冊，加上容許私募基金附帶權益税務豁免，以至落實離岸基金來港註冊，及將來推出跨境理財通，黃恆德料會促進家族辦公室行業發展，以至令香港經濟及就業市場得益。

記者：陳偉燊