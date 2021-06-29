易付達系統可同時處理支付寶、微信支付、八達通、信用卡等支付渠道，並接駁零售數據終端。該行分析客戶的零售交易模式數據，向客戶發出邀請使用PAOB的貸款服務，獲客戶同意後，PAOB可從易付達獲得客戶的交易數據審批貸款。

馮鈺龍表示，與行內大型支付服務商合作開拓零售中小企業務，有助降低獲客成本，減省審批貸款時間，易付達整合多種支付渠道，得到的數據更為豐富。他們會分析商戶的交易行為模式，例如交易密度、交易金額上升或下降趨勢，與同業比較等，得到同意前不會獲得個別商戶數據。

利率方面，馮鈺龍表示九成擔保貸款平均利率為7厘，最高為8厘。至於加入零售中小企的利率會否較貿易中小企為高，馮鈓龍表示要視乎會按個別商戶的風險決定，他又表示目前該行去年開業至今，未有出現逾期貸款。

易付達主席及行政總裁勞俊傑表示，該行目前接駁2.2萬個零售點，其中八成為中小企，全港4.3間零售中小企公司中，約有四成為其客戶。電子消費券計劃推出後，中小企對電子支付的查詢增加，已有數千個零售點，已安裝或準備安裝其支付系統。

記者：歐陽偉昉