鑒於市場需求龐大，公司將於今年9月中環開設集團於大灣區最大的男士健康管理專科診所。成立該專科診所後，中環的總服務面積將增加一倍至11,640平方呎，為大灣區內男士提供一站式「性功能障礙專科服務」、「生髮專科服務」、「體重管理服務」、「醫療美容服務」和「男性健康管理服務」。

該健康管理專科診所反映集團擴展其醫療服務之策略。此外，除透過集團自行拓展 外，集團也會在香港、澳洲、新加坡及中國內地市場物色相關醫療併購機會。

完美醫療半日收報9.18元，跌5%。

《明報》「卓越財經大獎」現正接受公眾投票

公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。

立即投票 : https://link.mingpao.com/69987.htm

其他報道

中國水務全年多賺3.2% 派末期息15仙

恒指跟隨亞股向下跌225點 北水轉流入 信玻、舜宇、碧服創上市新高

大快活全年多賺1.52倍 末期息60仙

政策刺激 光伏太陽能股上升 卡姆丹克升20%

【有片：選股王】融創服務向上突破 短線料上試30元關口

高盛擬上調派息 至每股2美元

美國眾議院通過美中競爭力法案

滬指跌穿3600點大關 以近半日低位收市

中國褐皮書：信貸保持緊縮 下季經濟很難保持增長

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR重上0.1%

人行第二季例會總基調無變化 但刪金融、科技和產業良性循環

軟銀據報已停產人形機器人兼裁員

女股神Cathie Wood旗下ARK Invest向美證交會申請成立比特幣ETF

滬指開市險守3600點 人行淨投放200億人幣

恒指高開23點 包浩斯升14%創52周高 L’OCCITANE創上市新高

美國法院駁回政府對Facebook的反壟斷訴訟 市值突破1萬億美元

港股ADR升167點 美期、亞股向下 醫思健康、大快活業績

和黃醫藥IPO 40.1元定價 超購4倍 一手中籤率60%

奈雪的茶上限定價 超購431倍 一手中籤率8%

科技股推高美股 標指納指齊創即市及收市新高 道指跌150點