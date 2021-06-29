完美醫療中環設男士專科診所 專治肥胖脫髮及陽萎
文章日期：2021年6月29日 12:45
完美醫療（1830）公布開設大灣區男士專科診所，該公司指出， 肥胖、脫髮及「性功能障礙」是現代男性常遇到的健康問題，根據中國國家衛生健康委員會2020年調查顯示，中國約有40.5%男性有一定程度的性功能障礙，以及平均每5名男性中就有1人面對脫髮問題。此外，根據世界衛生組織2020年數據，肥胖是心血管疾病及癌症的主要風險因素。
鑒於市場需求龐大，公司將於今年9月中環開設集團於大灣區最大的男士健康管理專科診所。成立該專科診所後，中環的總服務面積將增加一倍至11,640平方呎，為大灣區內男士提供一站式「性功能障礙專科服務」、「生髮專科服務」、「體重管理服務」、「醫療美容服務」和「男性健康管理服務」。
該健康管理專科診所反映集團擴展其醫療服務之策略。此外，除透過集團自行拓展 外，集團也會在香港、澳洲、新加坡及中國內地市場物色相關醫療併購機會。
完美醫療半日收報9.18元，跌5%。
公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。
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