疫情在英國和澳洲等地反彈引發市場對經濟復蘇的擔憂，亞洲股市向下， 日股現跌1.02%，韓股現跌0.51%，澳股現跌0.34%。恒指今早高開23點見頂，最多曾跌258點，半日跌225點或0.77%，報29043點，高低波幅282點，成交金額764億元；國指跌109點或1.01%，報10754點。恒生科技指數收報8185點，跌1.1%。