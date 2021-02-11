恒指跟隨亞股向下跌225點 北水轉流入 信玻、舜宇、碧服創上市新高
文章日期：2021年6月29日 12:18
疫情在英國和澳洲等地反彈引發市場對經濟復蘇的擔憂，亞洲股市向下， 日股現跌1.02%，韓股現跌0.51%，澳股現跌0.34%。恒指今早高開23點見頂，最多曾跌258點，半日跌225點或0.77%，報29043點，高低波幅282點，成交金額764億元；國指跌109點或1.01%，報10754點。恒生科技指數收報8185點，跌1.1%。
恒指半日低位29009點，向下逼近100天線(28973.34點)。
藍籌11隻升，45隻下跌，2隻無升跌。海底撈（6862）升8.29%，收報40.5元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）升4.77%，收報17.14元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點；中石化（0386）跌3.62%，收報3.99元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌1.4%，收報324元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低34點。
恒生科技指數成份股8隻升，20隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）收報173.1元，升3.65%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報26.3元，跌7.88%。
北水南下轉淨流入，合計淨流入4.09億元。南水北上合計淨流出27.09億元人民幣，較上日減少33.2%，連續第2日流出，累計流出67.64億元。
政策刺激，光伏太陽能股上升。卡姆丹克（0712）收報0.53元，升20.45%；洛陽玻璃（1108）收報9.06元，升10.49%；福萊特玻璃（6865）收報32元，升2.73%；協鑫新能源（0451）收報0.29元，升3.57%；信義玻璃（0868）創上市新高，見33.2元，收報32.5元，升1.25%；信義光能（0968）收報17.14元，升4.77%。
多間公司公布業績，包括，績前表現如下，醫思醫療（2138）創上市新高，見15.78元，收報14.88元，跌0.13%；大快活（0052）收報17.9元，升0.45%；富臨（1443）收報0.237元，無升跌。
毛記葵涌（1716）去年少賺3成至934.3萬，派息3.4港仙。收報1.16元，跌2.52%。
專業旅運（1235）去年蝕3290萬元，收補貼1970萬元。收報0.25元，無升跌。
包浩斯（Bauhaus、0483） 全年虧轉賺近一億，末期連特息派46.5仙。創52周高，見1.34元，收報1.3元，升25%。
路透：中國寶武等大型國企將匯控（0005）列入貸方黑名單。匯控收報45.35元，跌1.2%。
本間高爾夫（HOMMA）（6858）全年扭虧為盈，料今年日本銷售回到疫情前水平。收報4.68元，升6.61%。
藥明康德（2359）據報折讓最多約8%售藥明巨諾（2126）股份，套現最多6.7億元。藥明康德收報180元，跌2.01%；藥明巨諾收報27.7元，跌10.65%。
耀才（1428）全年多賺5成至7.04億，派息13港仙。收報2.02元，跌5.16%。
L’OCCITANE（0973、歐舒丹）：港店舖人流有改善，無計劃再關店 。創上市新高，見31.15元，收報30.65元，升6.42%。
破頂股表現
物管股破頂，包括，碧桂園服務（6098）創上市新高，見84.4元，收報84.1元，升2.5%；世茂服務（0873）創上市新高，見27元，收報26.7元，升4.09%；融創服務（1516）創上市新高，見29.3元，收報28.85元，升3.04%；越秀服務（6626）創上市新高，見5.11元，收報4.99元，升2.25%；
消費股破頂，包括，周大福（1929）創上市新高，見17.66元，收報17.4元，無升跌；六福集團（0590）創52周高，見28.5元，收報27.55元，升1.47%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.248元，收報0.243元，升3.4%；
醫療醫藥股破頂，包括，金斯瑞（1548）創上市新高，見36元，收報35.2元，跌0.42%；微創醫療（0853）創上市新高，見72.85元，收報69.7元，跌1.13%；石四藥集團（2005）創52周高，見6.79元，收報6.33元，跌2.47%；中國中藥（0570）創52周高，見5.35元，收報5.21元，升0.39%；
其他破頂藍籌股破頂，包括，舜宇（2382）創上市新高，見246.2元，收報243元，升0.5%；交行（3328）創52周高，見5.26元，收報5.23元，跌0.19%。
其他破頂股包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見4.04元，收報4元，升4.44%；中國軟件國際（0354）創上市新高，見14.74元，收報14.1元，升2.17%；SOLOMON SYSTECH（2878）創52周高，見1.31元，收報1.23元，跌1.6%。
破底股方面
破底股包括，魯大師（3601）見52周低2.33元，收報2.36元，跌1.67%；易居企業（2048）見52周低6.58元，收報6.65元，升0.15%；太陽城集團（1383）見52周低0.385元，收報0.395元，無升跌。