政策刺激 光伏太陽能股上升 卡姆丹克升20%
文章日期：2021年6月29日 11:51
光伏太陽能股受政策刺激而上升，卡姆丹克（0712）現報0.53元，升20.45%；洛陽玻璃（1108）現報9.05元，升10.37%；福萊特玻璃（6865）現報32.05元，升2.89%；協鑫新能源（0451）現報0.29元，升3.57%；信義光能（0968）現報17.16元，升4.89%。
國家能源局綜合司早前下發《關於報送整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》指出，項目申報試點縣(市、區)要具備豐富的屋頂資源、有較好的消納能力，黨政機關建築屋頂總面積光伏可安裝比例不低於50% ，學校、醫院等不低於40% ，工商業分布式地不低於30%，農村居民屋頂不低於20% ，於7月15日前報送能源局新能源司。
公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。
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