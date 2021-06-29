國家能源局綜合司早前下發《關於報送整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》指出，項目申報試點縣(市、區)要具備豐富的屋頂資源、有較好的消納能力，黨政機關建築屋頂總面積光伏可安裝比例不低於50% ，學校、醫院等不低於40% ，工商業分布式地不低於30%，農村居民屋頂不低於20% ，於7月15日前報送能源局新能源司。

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