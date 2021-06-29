高盛、摩通、美銀上調派息
文章日期：2021年6月29日 11:44
高盛擬上調派息，從每股1.25美元提高至2美元，計劃有待董事會批准。董事長兼執行長David Solomon表示「正如最近壓力測試結果所反映的那樣，我們對降低業務資本密集度所取得的進展感到鼓舞」。
摩根大通將2021年第三季度的季度股息從每股90美分提高到1.00美元。公司繼續獲得授權，根據董事會此前批准的回購計劃回購普通股。摩根大通董事長兼執行長Jamie Dimon表示，「董事會意向的增加派息代表著可持續的向股東分配資本達到更高水平，得益於我們強勁的財務業績和對我們業務的持續投資」。
美國銀行宣布計畫將其季度普通股股息增加17%。
較早前，美國聯局公布的壓力測試結果顯示，華爾街大行均通過壓力測試，市場預計將調高派息。
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