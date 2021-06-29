眾議院通過上述法案，授權對國家科學基金會提供更多撥款，也為能源部提供更多資金。眾議院版本的法案，更多地關注兩個機構的核心職能，並為一個彙集研究資金的新技術機構分配更適度的資金。

法案被視為應對內地挑戰美國經濟優勢的方法。法案內容包括，將在五年內對國家科學基金會和能源部合計提供1280億美元經費，其中140億美元用於設立一個專注於技術開發以保持美國領先國際對手的新機構。對手主要針對中國。

眾議院科學委員會最高共和黨議員Frank Lucas表示，預計最終立法版本可能不晚於9月或10月得到參眾兩院協商委員會通過。

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