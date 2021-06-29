美國眾議院通過美中競爭力法案
文章日期：2021年6月29日 11:34
美國眾議院週一通過《美國創新和競爭法》，但與早前在參議院通過的版本不同，意味著參眾兩院將圍繞分歧展開磋商，以便得出能獲得兩院通過的最終版本。
眾議院通過上述法案，授權對國家科學基金會提供更多撥款，也為能源部提供更多資金。眾議院版本的法案，更多地關注兩個機構的核心職能，並為一個彙集研究資金的新技術機構分配更適度的資金。
法案被視為應對內地挑戰美國經濟優勢的方法。法案內容包括，將在五年內對國家科學基金會和能源部合計提供1280億美元經費，其中140億美元用於設立一個專注於技術開發以保持美國領先國際對手的新機構。對手主要針對中國。
眾議院科學委員會最高共和黨議員Frank Lucas表示，預計最終立法版本可能不晚於9月或10月得到參眾兩院協商委員會通過。
公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。
立即投票 : https://link.mingpao.com/69987.htm
其他報道
女股神Cathie Wood旗下ARK Invest向美證交會申請成立比特幣ETF
恒指高開23點 包浩斯升14%創52周高 L’OCCITANE創上市新高
美國法院駁回政府對Facebook的反壟斷訴訟 市值突破1萬億美元