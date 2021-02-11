港元現報7.7623元升值1點子，曾貶值最多8點子，報7.7632元，亦曾升值最多7點子，報7.7617元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.04點子至0.04446%；1星期HIBOR跌0.17點子至0.0653%；2星期HIBOR升0.36點子至0.07327%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.17179%；6個月期HIBOR升0.11點子至0.26286%；12個月期HIBOR無升跌報0.36839%。

美元指數現報91.952升值0.065點或0.07%。

美元1個月期LIBOR報0.09613%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0043%，終止連續1日收窄，利差是2021年6月16日後最高，當日差距為0.0091%

《明報》「卓越財經大獎」現正接受公眾投票

公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。

立即投票 : https://link.mingpao.com/69987.htm

其他報道

人行第二季例會總基調無變化 但刪金融、科技和產業良性循環

軟銀據報已停產人形機器人兼裁員

女股神Cathie Wood旗下ARK Invest向美證交會申請成立比特幣ETF

滬指開市險守3600點 人行淨投放200億人幣

恒指高開23點 包浩斯升14%創52周高 L’OCCITANE創上市新高

美國法院駁回政府對Facebook的反壟斷訴訟 市值突破1萬億美元

港股ADR升167點 美期、亞股向下 醫思健康、大快活業績

和黃醫藥IPO 40.1元定價 超購4倍 一手中籤率60%

奈雪的茶上限定價 超購431倍 一手中籤率8%

科技股推高美股 標指納指齊創即市及收市新高 道指跌150點