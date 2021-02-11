港元拆息普遍向上 1個月HIBOR重上0.1%
文章日期：2021年6月29日 11:17
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升0.8點子至0.10042%，是2021年4月19日後最高，當日報0.10286%。
港元現報7.7623元升值1點子，曾貶值最多8點子，報7.7632元，亦曾升值最多7點子，報7.7617元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.04點子至0.04446%；1星期HIBOR跌0.17點子至0.0653%；2星期HIBOR升0.36點子至0.07327%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.17179%；6個月期HIBOR升0.11點子至0.26286%；12個月期HIBOR無升跌報0.36839%。
美元指數現報91.952升值0.065點或0.07%。
美元1個月期LIBOR報0.09613%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0043%，終止連續1日收窄，利差是2021年6月16日後最高，當日差距為0.0091%
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