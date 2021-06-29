人行第二季例會總基調無變化 但刪金融、科技和產業良性循環
文章日期：2021年6月29日 10:23
人行昨公佈第二季度例會公告，外電將上第一季比較，人行對當前形勢的表述更加簡練，對未來一個階段「要如何」的部分沒有太大變化。而在經濟支持一節，則刪除「形成金融、科技和產業良性循環和三角互動」。總基調則無變化。
人行對當前形勢形容為「經濟運行穩中加固、穩中向好，但國內外環境依然複雜嚴峻」，而外部應對方面則新增「防範外部衝擊」一字，貨幣政策方面則兩次會議並無變化，政策工具亦與上季基本一致。
人民幣滙率方面，基本一致，只新增「促進內外平衡」一句，並繼續「保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」。
經濟支持方面，刪除「圍繞創新鍊和產業鏈打造資金鍊，形成金融、科技和產業良性循環和三角互動」；新增「研究設立碳減排支持工具」。
總基調無變化，「堅持穩中求進工作總基調，穩字當頭，立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局」。
公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。
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