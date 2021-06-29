報道指，被譽為第一個擁有「心臟」的人形機器人Pepper已於去年停產。消息人士指，重啟生產的成本很高。

Pepper機器人由富士康(鴻海)集團在中國代工生產，旨在幫助解決勞動力短缺問題，但一直難以找到全球客戶群。消息指，至今止只生產了約2.7萬台。

另外報道又提到，軟銀計劃在9月裁掉法國330個職位中的大約一半。消息人士指，規模較小的美國和英國機器人銷售業務已經裁減了一半的員工，在日本的機器人業務員工亦已轉至其他崗位。

軟銀發言人指，法國的裁員談判仍在進行，最終人數尚未決定。發言人又指，在美國和英國也裁減了部分員工，在日本的員工轉崗，但拒絕提供進一步的細節。

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