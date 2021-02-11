恒指高開23點 包浩斯升14%創52周高 L’OCCITANE創上市新高
文章日期：2021年6月29日 09:26
恒指今早高開23點或0.09%，報29291點，成交金額35億元；國指今早高開10點或0.1%，報10874點。恒生科技指數開市報8299點，升0.28%。
藍籌21隻升，23隻下跌，14隻無升跌。信義光能（0968）升1.47%，報16.6元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升0.78%，報96.55元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻17點；安踏（2020）跌1.63%，報186.6元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌0.76%，報45.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。
恒生科技指數成份股19隻升，4隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報173.5元，升3.89%；跌幅最大的是小米（1810）開市報27.5元，跌0.72%。
多間公司公布業績，績前表現如下，醫思健康（2138）無成交，報14.9元；大快活（0052）無成交，報17.82元；富臨（1443）無成交，報0.237元。
毛記葵涌（1716）去年少賺3成至934.3萬，派息3.4港仙。開市報1.19元，無升跌。
專業旅運（1235）去年蝕3290萬元，收補貼1970萬元。無成交，報0.25元。
包浩斯（Bauhaus、0483） 全年虧轉賺近一億，末期連特息派46.5仙。創52周高，見1.19元，開市報1.19元，升14.42%。
路透：中國寶武等大型國企將匯控（0005）列入貸方黑名單。匯控開市報45.55元，跌0.76%。
本間高爾夫（HOMMA）（6858）全年扭虧為盈，料今年日本銷售回到疫情前水平。無成交，報4.39元。
藥明康德（2359）據報折讓最多約8%售藥明巨諾（2126）股份，套現最多6.7億元。藥明康德開市報183.7元，無升跌；藥明巨諾開市報28.7元，跌7.42%。
耀才（1428）全年多賺5成至7.04億，派息13港仙。開市報2.06元，跌3.29%。
L’OCCITANE（0973、歐舒丹）：港店舖人流有改善，無計劃再關店 。創上市新高，見29.2元，開市報29.2元，升1.39%。
中燃（0384）去年多賺14% 末期息45仙。開市報24.8元，跌1.98%。
破頂股表現
破頂股包括，SOLOMON SYSTECH（2878）創52周高，見1.28元，開市報1.28元，升2.4%。
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