港股ADR升167點 美期、亞股向下 醫思健康、大快活業績
文章日期：2021年6月29日 08:49
港股ADR升167點或0.57%，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.49%，折合報628.07元；阿里巴巴（9988）升1.39%，折合報229.55元；美團（3690）升0.22%，折合報313.69元；匯控（0005）升3.06%，折合報47.41元；建行（0939）跌0.26%，折合報6.33元。
道期現跌0.035%；標期現跌0.08%；納期現跌0.15%。日股現跌0.78%，韓股現跌0.29%，澳股現跌0.65%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括，醫思健康（2138）、大快活（0052）、富臨（1443）等。
毛記葵涌（1716）去年少賺3成至934.3萬，派息3.4港仙。
專業旅運（1235）去年蝕3290萬元，收補貼1970萬元。
包浩斯（Bauhaus、0483） 全年虧轉賺近一億，末期連特息派46.5仙。
路透：中國寶武等大型國企將匯控（0005）列入貸方黑名單。
本間高爾夫（HOMMA）（6858）全年扭虧為盈，料今年日本銷售回到疫情前水平。
藥明康德（2359）據報折讓最多約8%售藥明巨諾（2126）股份，套現最多6.7億元。
耀才（1428）全年多賺5成至7.04億，派息13港仙。
L’OCCITANE（0973、歐舒丹）：港店舖人流有改善，無計劃再關店 。
中燃（0384）去年多賺14% 末期息45仙。
公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。
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