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港股ADR升167點 美期、亞股向下 醫思健康、大快活業績

文章日期：2021年6月29日 08:49

港股ADR升167點或0.57%，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.49%，折合報628.07元；阿里巴巴（9988）升1.39%，折合報229.55元；美團（3690）升0.22%，折合報313.69元；匯控（0005）升3.06%，折合報47.41元；建行（0939）跌0.26%，折合報6.33元。

道期現跌0.035%；標期現跌0.08%；納期現跌0.15%。日股現跌0.78%，韓股現跌0.29%，澳股現跌0.65%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，醫思健康（2138）、大快活（0052）、富臨（1443）等。

毛記葵涌（1716）去年少賺3成至934.3萬，派息3.4港仙。

專業旅運（1235）去年蝕3290萬元，收補貼1970萬元。

包浩斯（Bauhaus、0483） 全年虧轉賺近一億，末期連特息派46.5仙。

路透：中國寶武等大型國企將匯控（0005）列入貸方黑名單。

本間高爾夫（HOMMA）（6858）全年扭虧為盈，料今年日本銷售回到疫情前水平。

藥明康德（2359）據報折讓最多約8%售藥明巨諾（2126）股份，套現最多6.7億元。

耀才（1428）全年多賺5成至7.04億，派息13港仙。

L’OCCITANE（0973、歐舒丹）：港店舖人流有改善，無計劃再關店 。

中燃（0384）去年多賺14% 末期息45仙。

 

 

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